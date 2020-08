vor 32 Min.

"Der Kriminalist - Wider das Vergessen": Handlung, Darsteller, TV-Termin am 4.9.20

"Der Kriminalist" läuft am 4.9.2020 mit Folge 2 von Staffel 15 im ZDF. Mehr dazu lesen Sie hier in der Vorschau zu "Wider das Vergessen".

In "Der Kriminalist" klärt Hauptdarsteller Christian Berkel als Bruno Schumann Mord- und Kriminalfälle für das LKA in Berlin auf. Am 4.9.2020 geht es mit Folge 2 von Staffel 15 weiter. Der Titel: "Wider das Vergessen". Wann genau ist der TV-Termin? Welche Handlung hat die Folge? Welche Darsteller spielen mit? Lesen Sie hier die Antworten und weitere Infos zur Übertragung von "Der Kriminalist - Wider das Vergessen".

"Der Kriminalist - Wider das Vergessen", Folge 2: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Der Kriminalist" wird am 4. September um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Falls Sie an dem Datum keine Zeit haben: Die Folge ist auch in der ZDF-Mediathek im Gratis-Stream zu sehen. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Die Folge dauert 58 Minuten.

Handlung des ZDF-Krimis "Der Kriminalist - Wider das Vergessen"

Der ehemalige Westberliner Bauunternehmer Johannes Lombardi wird tot neben einer Brücke gefunden, die er selbst gebaut hat. Bei der Obduktion zeigt sich: Er wurde vergiftet. Während der Ermittlungen werden auch Lombardis Ehefrau Emilia und sein Sohn Ulrich befragt, beide bestreiten allerdings, Johannes auf dessen Wunsch hin vergiftet zu haben.

Dieser litt seit Jahren unter Demenz und lebte in einem Pflegeheim. Deshalb fragen sich die Ermittler, ob eventuell seine Pflegerin Carola Meffert mehr zu dem Fall weiß, als sie preisgibt. Ihr Sohn Peter Meffert hat nämlich die Baufirma von Johannes überschrieben bekommen. Wie ist Johannes Lombardi ums Leben gekommen?

Schauspieler von "Der Kriminalist - Wider das Vergessen": Hier die Darsteller im Überblick

Christian Berkel spielt den kühlen Kommissar Bruno Schumann. Alle Schauspieler sehen Sie hier in der Übersicht:

Rolle Schauspieler Bruno Schumann Christian Berkel Verena Johanna Polley Jan Michalski Timo Jacobs Carola Meffert Victoria Trauttmansdorff Emilia Lombardi Franziska Walser Karl Granzow Thomas Neumann Peter Meffert Jan Krauter Ulrich Lombardi Stefan Rudolf Inge Tschernay Antonia Holfelder Dr. Hildebrandt Nils Nelleßen Johannes Lombardi Jens Weisser Dieter Zott Tom Sommerlatte

Trailer zu "Der Kriminalist"

Einen Trailer zu den einzelnen Folgen gibt es nicht. Hier können Sie sich aber einen Einblick zur Serie verschaffen.

