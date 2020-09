10:02 Uhr

"Der Kriminalist - Wir haben es nicht besser verdient": Handlung, Darsteller, TV-Termin

"Der Kriminalist" läuft am 11.9.2020 mit Folge 3 von Staffel 15 im ZDF. Mehr dazu lesen Sie hier in der aktuellen Vorschau zu "Wir haben es nicht besser verdient".

Von Carla Gospodarek

In "Der Kriminalist" untersucht Hauptdarsteller Christian Berkel als Bruno Schumann Mord- und Kriminalfälle für das LKA in Berlin. Am 11.9.2020 geht es mit Folge 3 von Staffel 15 weiter. Der Titel lautet diesmal: "Wir haben es nicht besser verdient".

Wann genau ist der TV-Termin? Was ist die Handlung hat der Folge? Welche Darsteller spielen mit? Hier lesen Sie alle Antworten und weitere Informationen zur Übertragung von "Der Kriminalist - Wir haben es nicht besser verdient" in der Übersicht.

"Der Kriminalist - Wir haben es nicht besser verdient", Folge 3: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Der Kriminalist" wird am 11. September um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Können Sie sich die Folge an diesem Datum nicht ansehen? Kein Problem, die Folge ist auch in der ZDF-Mediathek im Gratis-Stream zu sehen. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Die Folge dauert 58 Minuten.

Handlung des ZDF-Krimis "Der Kriminalist - Wir haben es nicht besser verdient"

Der Schüler Nikolas Ostermann wird erschlagen in einer Waldruine gefunden. Auf seinem Handy finden die Ermittler die App "Dedekind", bei der es sich augenscheinlich um eine völlig harmlose Stundenplan-App des Dedekind-Gymnasiums handelt. Bald jedoch stellt sich heraus, dass mehrere Jugendliche von der App bedroht wurden..

Schauspieler von "Der Kriminalist -Wir haben es nicht besser verdient": Hier die Darsteller im Überblick

Christian Berkel spielt den kühlen Kommissar Bruno Schumann. Alle Darsteller und ihre Rollen sehen Sie hier in der Übersicht:

Rolle Schauspieler Bruno Schumann Christian Berkel Verena Johanna Polley Jan Michalski Timo Jacobs Inge Tschernay Antonia Holfelder Dr. Hildebrandt Nils Nelleßen Nora Spengler Devrim Lingnau Armin Grimm Matti Schmidt-Schaller Alessa Cordes Emilie Neumeister Georg Martens Andreas Warmbrunn Blanka Dubitzky Luise Hart Milosz Dubitzky Paul Lux Walter Grimm Christian Kerepeszki Linus Kroll Manuel Mairhofer Doris Ostermann Carina Wiese Julius Spengler Andreas Anke Anwältin Susann Uplegger

Gibt es einen Trailer zu "Der Kriminalist"?

Einen Trailer zu den einzelnen Folgen gibt es nicht. Hier können Sie sich aber einen Einblick zur Serie verschaffen.

