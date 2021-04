Der Kroatien-Krimi - Jagd auf einen Toten heute am 22.4.21 in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller

Die ARD zeigt heute am 22.4.21 "Der Kroatien-Krimi - Jagd auf einen Toten". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast gelistet? Wie ist die Handlung?

Krimizeit in der ARD: Der Sender strahlt "Der Kroatien-Krimi - Jagd auf einen Toten" aus. Wir tragen Ihnen an dieser Stelle zusammen, welche Schauspieler mit dabei sind, welche Handlung die Zuschauer erwarten können und wann genau der TV-Termin ist.

Der Kroatien-Krimi - Jagd auf einen Toten heute am 22.4.21 in der ARD: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Der Kroatien-Krimi - Jagd auf einen Toten" läuft am heutigen Donnerstag, 22. April 2021, in der ARD. Start ist um 20.15 Uhr. Wer nicht so lange warten möchte, der findet "Der Kroatien-Krimi - Jagd auf einen Toten" bereits jetzt als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek.

Das ist die Handlung von "Der Kroatien-Krimi - Jagd auf einen Toten" in der ARD

In Split wird die Leiche eines Mannes gefunden. Die Identität ist zunächst unklar: Der Leichnam ist vollständig verbrannt. Als Kommissarin Stascha Novak die Leiche untersucht, erkennt sie ein Detail, das ihr den Atem stocken lässt: Am Hals des Toten hängt eine Kette, die sie nur zu gut kennt. Ihr Ex-Verlobter Milan trug dasselbe Schmuckstück. Handelt es sich bei dem Toten etwa um ihren ehemaligen Geliebten? Die Leiterin der Mordkommission Split ist geschockt.

Weitere Untersuchungen ergeben schließlich aber, dass es sich bei dem Toten doch nicht um Milan handelt, sondern um Gore Memic, Mitglied eines berüchtigten Mafiaclans der Hauptstadt Zagreb. Hat Milan dem Toten die Kette um den Hals gelegt, um seinen Tod zu inszenieren und abzutauchen? Die Ermittler machen sich auf die Suche nach dem Nachtclubbesitzer. Stascha verbirgt vor ihrem Vorgesetzten Kovacic ihre private Beziehung zu Milan.

Ein weiteres pikantes Detail verschweigt Stascha ebenso: Am Abend vor dem Fund des Toten hatte sie selbst in Milans Club eine Auseinandersetzung mit Memic. Sie hatte vermutet, dass Memic ihre Schwester Minka vergewaltigt hatte. Minka selbst hatte dieser Version widersprochen und stattdessen Milan beschuldigt.

Mittlerweile zweifelt Stascha erheblich an der Integrität ihres Ex-Verlobten. Sie geht hohes Risiko ein, um Milan aufzuspüren. Dabei bringt sie sich selbst in gehörige Gefahr.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Kroatien-Krimi - Jagd auf einen Toten" im Cast

Stascha Novak - Jasmin Gerat

- Emil Perica - Lenn Kudrjawizki

- Minka Novak - Jenny Meyer

- Milan Safin - Henning Vogt

- Zlatan Memic - Ralf Dittrich

- Ralf Dittrich Rade Memic - Franz Dinda

- Branko Novak - Rufus Beck

- Zlatko Brnic - Thomas Arnold

Tomislav Kovacic - Max Herbrechter

- Borko Vucevic - Kasem Hoxha

Brigita Stevic - Sarah Bauerett

- Sarah Bauerett Mirko Memic - Eugen Bauder

- Gore Memic - Robert Besta

- Robert Besta Barkeeper Toni - Johann Fohl

