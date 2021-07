"Der Kroatien-Krimi - Tote Mädchen" in der ARD: TV-Termin, Darsteller, Handlung, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt heute den "Kroatien-Krimi - Tote Mädchen". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Es wird wieder spannend: Die ARD strahlt im Juli "Der Kroatien-Krimi - Tote Mädchen" aus. Wer Informationen zu der Episode sucht, ist hier genau richtig: Wir sagen Ihnen, welche Schauspieler mit von der Partie sind, wie die Handlung ist und wann genau der TV-Termin ist.

"Der Kroatien-Krimi - Tote Mädchen" heute am 15.7.21 in der ARD: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Der Kroatien-Krimi - Tote Mädchen" ist am Donnerstag, 15. Juli 2021, in der ARD zu sehen. Los geht es um 20.15 Uhr. Die Zuschauer können sich auf 90 Minuten Hochspannung freuen. Sie haben am Donnerstagabend schon etwas anderes vor? Kein Problem: "Der Kroatien-Krimi - Tote Mädchen" steht in der ARD-Mediathek als kostenloser Stream zur Verfügung.

Das ist die Handlung von "Der Kroatien-Krimi - Tote Mädchen" in der ARD

Das Meer bringt am Industriehafen von Split Furchtbares zu Tage: die Leiche eines Mädchens. Der Leichnam der Zwölfjährigen weist Spuren von Fesseln auf. Für die Ermittler um Branka Maric steht daher fest: Es handelt sich nicht um ein furchtbares Unglück, sondern um Mord. Der erste Verdacht: Die Tote könnte entführt worden, die Entführung aus dem Ruder gelaufen sein.

Eigentlich fällt der Fall damit in den Zuständigkeitsbereich der Abteilung Organisierte Kriminalität. Doch Branka interessiert das nicht. Sie möchte die Hintergründe selbst herausfinden und stellt weiterhin eigene Ermittlungen an - mit fatalen Folgen. Noch in der Nacht geht eine Bombe auf der Jacht ihres Partners Lado hoch. Auch Branka befindet sich an Bord. Hat das Attentat etwas mit ihren Ermittlungen zu tun? Der Verdacht liegt nahe.

Branka intensiviert daraufhin ihre Untersuchungen. Zu ihrem Missfallen wird ihr dabei die Kommissarin Stascha Novak als Unterstützung zugeteilt. Deren Ziel: den Fall erfolgreich abschließen und auf der Karriereleiter weiter aufsteigen.

Mit Fortdauer der Ermittlungen wird alles immer komplizierter und gefährlicher. Gelingt es dem ungleichen Ermittlerteam, den Mord an dem jungen Mädchen aufzudecken?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Kroatien-Krimi - Tote Mädchen" im Cast

Branka Maric - Neda Rahmanian

- Emil Perica - Lenn Kudrjawizki

- Stascha Novak - Jasmin Gerat

- Toni Bogdanovic - Denis Moschitto

- Tomislav Kovacic - Max Herbrechter

- Borko Vucevic - Kasem Hoxha

Brigita Stevic - Sarah Bauerett

- Sarah Bauerett Pilot Kai - Andreas Guenther

Dada Maric - Adriana Altaras

- ...

"Der Kroatien-Krimi - Tote Mädchen" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Zuschauer, die am Donnerstagabend keine Zeit haben, können "Der Kroatien-Krimi - Tote Mädchen" auch zeitunabhängig als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek anschauen.

