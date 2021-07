Der Kroatien-Krimi - Tränenhochzeit in der ARD: TV-Termin, Darsteller, Handlung, Wiederholung als Stream

Die ARD zeigt heute am 22.7.21 "Der Kroatien-Krimi - Tränenhochzeit". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung? Gibt es eine Wiederholung als Stream?

Die ARD bringt heute den Film "Der Kroatien-Krimi - Tränenhochzeit" ins deutsche Fernsehen. Wir haben an dieser Stelle kurz und kompakt alle Infos, die Sie brauchen: Wann ist der TV-Termin, welche Darsteller haben bei "Der Kroatien-Krimi - Tränenhochzeit" eine Rolle ergattert? Wie ist die Handlung? Gibt es die Möglichkeit, die Episode als Stream in der Mediathek anzuschauen?

"Der Kroatien-Krimi - Tränenhochzeit" heute am 22.7.21 in der ARD: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Der Kroatien-Krimi - Tränenhochzeit" kommt heute am Donnerstag, 22. Juli 2021, in der ARD zur Ausstrahlung. Start ist um 20.15 Uhr. Die Zuschauer erwarten 90 spannende Minuten. Wer am Donnerstagabend schon verplant ist, der kann sich "Der Kroatien-Krimi - Tränenhochzeit" auch als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek anschauen.

Das ist die Handlung von "Der Kroatien-Krimi - Tränenhochzeit" in der ARD

Die Kulisse ist traumhaft, die Stimmung zunächst gelöst: Ein Team aus Videoexperten hat sich am Strand von Split eingefunden, um das neue Video von Popstar Ira abzudrehen. Mitten rein in die gute Stimmung fällt dann aber ein Schuss - abgegeben von einem Unbekannten mit Maske, der auf einem Motorrad entkommt. Der Schuss trifft einen der Personenschützer von Ira, der sich in die Schussbahn geworfen hat. Der Mann verstirbt.

Kommissarin Stascha Novak, die neue Leiterin der Mordkommission, bekommt den Fall zugeteilt. Sofort macht sie sich an die Ermittlungen, gilt es doch, auch weitere Gefahr abzuwenden. Schnell stößt sie auf einen Mann, der Ira seit einiger Zeit nachstellt. Via sozialer Netzwerke bedroht er die Musikerin. Sein erklärtes Ziel: Er möchte die Vermählung von Ira und Manager Mate verhindern.

Die Spur zum Stalker verläuft zunächst im Sand: Der Mann ist abgetaucht. Derweil finden die Ermittler heraus, dass auch Iras Mutter Danica und ihr Mann Alen wenig begeistert sind über die Hochzeitspläne. Sie schenken den Gerüchten Glauben, dass Mate tief in der Untergrundwelt von Split aktiv ist.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Kroatien-Krimi - Tränenhochzeit" im Cast

Emil Perica - Lenn Kudrjawizki



- Stascha Novak - Jasmin Gerat

- Ira - Caro Cult

Mate - Vladimir Korneev

Danica - Ulrike Krumbiegel

Nico - Timur Bartels

Alen - Rainer Strecker

Minka Novak - Jenny Meyer

"Der Kroatien-Krimi - Tränenhochzeit" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Der Kroatien-Krimi - Tränenhochzeit" ist auch auch zeitunabhängig als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek eingestellt.

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.