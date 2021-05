"Der Masuren-Krimi - Fangschuss" heute in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller

Die ARD zeigt heute am 27.5.21 "Der Masuren-Krimi - Fangschuss". Wann ist die Ausstrahlung im TV? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Krimizeit in der ARD: Der Sender strahlt heute am Donnerstag, 27.5.21, "Der Masuren-Krimi - Fangschuss" aus. Wir haben Ihnen alle wichtigen Informationen zusammengestellt: Wie ist die Handlung? Welche Schauspieler sind mit von der Partie? Wann ist der TV-Termin?

"Der Masuren-Krimi - Fangschuss" heute am 27.5.21 in der ARD: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Der Masuren-Krimi - Fangschuss" läuft heute am Donnerstag, 27. Mai 2021, in der ARD. Der Krimi dauert 90 Minuten. Start ist um 20.15 Uhr. Wer heute Abend keine Zeit hat, der kann "Der Masuren-Krimi - Fangschuss" auch kostenlos als Stream in der ARD-Mediathek anschauen.

Das ist die Handlung des ARD-Krimis "Der Masuren-Krimi - Fangschuss"

Was für eine skurrile Szenerie, die sich Dr. Viktoria Wex da bietet: Eigentlich war sie mit dem Dorfbeamten Leon Pawlak auf dem Weg zum Zug. Inmitten der Wälder von Masuren finden die beiden dann aber nicht nur eine gerade ausgenommene Wisentkuh, sondern auch den Leichnam des Wildhüters Glinski. Er wurde erschossen, sein toter Körper liegt in direkter Nachbarschaft zum Tierkadaver.

Viktorias Ehrgeiz ist entzündet, sie möchte unbedingt herausfinden, was es mit dieser skurrilen Situation auf sich hat. Kurzerhand verschiebt sie ihre Rückfahrt in die Hauptstadt. Eigentlich darf sie dort vor Ort gar nicht ermitteln - was sie allerdings ebensowenig interessiert wie Leon. Und auch der Appell von Kommissarin Kowalska, die Finger von dem Fall zu lassen, schert die beiden nicht wirklich.

Die Ermittlungen gestalten sich schwierig: Sowohl der Wildparkbesitzer Tadeusz von Breska und seine Tochter Tereza, als auch die Familie des Toten scheinen recht ahnungslos zu sein. Dann aber finden die Ermittler heraus, wie lukrativ das Geschäft mit den Fleisch der Tiere ist - und plötzlich passt ein Puzzleteil zum anderen.

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei "Der Masuren-Krimi - Fangschuss" mit?

Dr. Viktoria Wex - Claudia Eisinger

- Leon Pawlak - Sebastian Hülk

- Sebastian Hülk Zofia Kowalska - Karolina Lodyga

Tadeusz von Breska - Alexander Held

Terezo von Breska - Janina Stopper

Tomek Glinski - Anton Spieker

- Tatjana Glinski - Heike Thiem-Schneider

- ...

(AZ)

