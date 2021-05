Der Masuren-Krimi - Fryderyks Erbe in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller

Die ARD strahlt heute am 20.5.21 "Der Masuren-Krimi - Fryderyks Erbe" aus. Wie ist die Handlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wann ist die TV-Ausstrahlung?

Die ARD zeigt heute Abend "Der Masuren-Krimi Fryderyks Erbe" - und wir sagen Ihnen an dieser Stelle, welche Darsteller mitspielen und wie die Handlung ist.

"Der Masuren-Krimi - Fryderyks Erbe" heute am 20.5. in der ARD: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Der Masuren-Krimi - Fryderyks Erbe" kommt am Donnerstag, 20. Mai 2021, in der ARD zur Ausstrahlung. Die Spieldauer beträgt 90 Minuten. Los geht's um 20.15 Uhr. Wer nicht warten möchte, kann sich "Der Masuren-Krimi - Fryderyks Erbe" auch in der ARD-Mediathek anschauen. Da steht der Krimi als kostenloser Stream zum Abruf bereit.

Das ist die Handlung des ARD-Krimis "Der Masuren-Krimi - Fryderyks Erbe"

Alles sieht nach einem Abschied auf eigenen Wunsch aus: Fryderyk Jankowsky ist verschwunden. Ein Abschiedsbrief bekräftigt den Verdacht, dass der Mann den Selbsttod gewählt hat. Von ihm fehlt jede Spur. Ein vermeintlicher Verlust, der Kriminaltechnikerin Dr. Viktoria Wex hart trifft. Fryderyk hatte sie aufgezogen. Er war zwar eigentlich "nur" ihr Onkel, doch tatsächlich hatte er eher die Rolle des Ersatzvaters eingenommen. Deshalb zögert Fryderyk keine Sekunde und reist von Berlin nach Pasym, eine verschlafene Kleinstadt inmitten der Masurischen Seenplatte.

Dort angekommen, hat Viktoria kaum Zeit für intensive Trauer: Im Keller von Fryderyk findet sie die Leiche eines Unbekannten. Dorfarzt Dr. Baronowski attestiert einen Unfall, Viktoria allerdings zweifelt diese Version an. Der Tote stellt sich als Antoni Trudzinski heraus. Der Investor hatte viele Feinde. Sein Leichnam war vor dem Auffinden manipuliert worden. Soll hier ein Gewaltverbrechen vertuscht werden?

Eigentlich darf Viktoria gar keine Ermittlungen aufnehmen. Schließlich ist sie deutsche Beamtin. Dorfpolizist Leon Pawlak aber ist froh über ihre Unterstützung - sehr zum Ärger von Leons Ex-Frau Kowalska. Die Kommissarin sieht es mehr als kritisch, dass Viktoria in dieser Angelegenheit mit ermittelt. Und auch die Dorfbewohner schauen mit Argwohn auf die "Rückkehrerin".

Viktoria lässt das alles nicht zu sehr an sich ran. Sie möchte so vieles herausfinden: Wer den Mann umgebracht hat. Wo ihr Onkel ist. Ob sie jahrelang falschen Vorstellungen verfallen war.

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei "Der Masuren-Krimi - Fryderyks Erbe" mit?

Dr. Viktoria Wex - Claudia Eisinger

- Leon Pawlak - Sebastian Hülk

- Sebastian Hülk Zofia Kowalska - Karolina Lodyga

Fryderyk Jankowsky - Wieslaw Zanowicz

- Wieslaw Zanowicz Marta Jankowsky - Natalia Bobyleva

- Pfarrer Demski - Krzysztof Franieczek

Anastazja Sawicki - Cornelia Heyse

