vor 47 Min.

Der Mond verschwindet, während der Mars strahlt Panorama

Am Freitagabend wird es am Himmel spannend: Es gibt eine absolute Mondfinsternis. Und der Rote Planet kommt der Erde äußerst nah.

Von Markus Bär

Freunde der Sternenkunde haben in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Hochfest. Zwei interessante Ereignisse sind angekündigt. Zum einen gibt es eine totale Mondfinsternis, die diesmal besonders lange dauert: Der Mond taucht für eine Stunde und 44 Minuten vollständig in den Erdschatten ein. Er ist dann nur noch als eine Art rötliche Scheibe zu sehen.

Totale Finsternis ab 21.30 Uhr

In unserer Region beginnt die totale Finsternis (je nach Standort) etwa um 21.30 Uhr und sie endet um 23.14. In dieser Zeit befindet sich der Trabant aber nur knapp über dem Horizont, man sollte also freie Sicht nach Südosten haben, um das Himmelsspektakel beobachten zu können haben. Übertroffen wird diese Mondfinsternis-Dauer übrigens erst wieder am 9. Juni 2123 – um zwei Minuten.

Zum anderen ist derzeit der Mars sehr gut zu sehen. Woran das liegt? Im Durchschnitt ist der Rote Planet 228 Millionen Kilometer von Mutter Erde entfernt. Im Moment ist er ihr aber besonders nahe – nämlich „nur“ 57,6 Millionen Kilometer entfernt. Entsprechend hell leuchtet der von der Sonne angestrahlte Planet am Nachthimmel.

Himmelsbeobachtungen mit einem kühlen Bier

Viele Menschen fragen sich immer wieder, wozu sie sich mit Astronomie beschäftigen sollten. Planeten und Sterne sind doch so weit weg – haben keine Relevanz. Aber am Freitagabend soll das Wetter gut, der Abend hochsommerlich warm sein. Man kann das Ereignis also vielleicht mit der Familie oder guten Freunden beim Grillen und einem kühlen Glas Bier genießen. Sodass diese beiden astronomischen Besonderheiten auch zu einem recht schönen irdischen Ereignis werden könnten. Übrigens haben Forscher auf dem Mars zum ersten Mal einen See mit Wasser entdeckt. Ob sich dort Leben tummeln könnte?

