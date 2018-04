vor 9 Min.

Der Papst, die Lamas und die Wollsocken Panorama

Immer mittwochs findet auf dem Petersplatz in Rom die große Generalaudienz statt. Dahin pilgern Mensch - und auch Tier. Und für den Papst gibt es manch überraschendes Geschenk.

Papst Franziskus trifft nicht nur pilgernde Menschen, sondern auch pilgernde Tiere: Bei der Generalaudienz am Mittwoch auf dem Petersplatz empfing der 81-jährige Pontifex drei Lamas aus Südtirol.

Luigi, Buffon und Diendo waren mit ihren Besitzern aus Ritten in Norditalien ins rund 700 Kilometer entfernte Rom gepilgert, wie der Kaserhof der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Die Besitzer Thomas Burger, Thomas Mohr und Walter Mair überreichten dem Papst dann auch stilecht weiße Socken und ein Papstkäppchen aus Alpaka-Wolle für die kalten Tage.

Ein Höflichkeitsbesuch der Lamas stand in Rom auch bei Italiens Regierungschef Paolo Gentiloni an, der auf dem Hof in Ritten mal zum Essen war. (dpa)

Video der Audienz mit Lamas

Facebook-Seite des Kaserhofs

Themen Folgen