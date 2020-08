vor 16 Min.

Der "Prince Charming" 2020: Alexander Schäfer im Porträt

Bei "Prince Charming" 2020 versuchen insgesamt 20 Singles das Herz von Alexander Schäfer zu erobern. Wir stellen den 39-Jährigen hier im Porträt näher vor.

Das Gay-Dating-Format " Prince Charming" startet bald mit Staffel 2 in eine neue Runde. Das TVNow-Original wurde mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet und für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Auch bei den Zuschauern kam die Show gut an.

In Staffel 2 ist Alexander Schäfer der "Prince Charming": "Es wird bestimmt eine unvergesslich schöne Zeit, in der ich hoffentlich auch meinen Mann fürs Leben kennenlernen werde", so der 39-Jährige. Lesen Sie hier im Porträt mehr zu dem Schauspieler und Influencer.

"Prince Charming" 2020: Alexander Schäfer war bei GZSZ

Alexander Schäfer wurde am 27. Januar 1981 in Frankfurt am Main geboren. Bekannt wurde der 39-Jährige hauptsächlich durch seine Rolle als Alexander Hinze bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Von 1997 bis 1999 war er Teil des Casts, verließ die Show dann aber, um sich anderen Projekten zu widmen. Mittlerweile arbeitet er als Marketing-Manager und Influencer in Frankfurt. Sein Instagram-Account mit etwa 27.000 Abonnenten heißt alexperiences. Dort postet er hauptsächlich Bilder von sich selbst auf Reisen. Er freut sich auf seine Teilnahme bei "Prince Charming" 2020: "Ich kann es selbst kaum glauben und ich würde lügen, wenn ich sage: 'Ich bin nicht aufgeregt.'", so der 39-Jährige in einem Interview.

In Gruppendates oder auf einem Date zu zweit, hat Alexander Schäfer nun in der neuen Staffel "Prince Charming" die Chance, seinen Traummann kennenzulernen. Der 39-Jährige geht häufig ins Fitnessstudio und reist für sein Leben gerne. Ob er bei "Prince Charming" 2020 den passenden Partner finden wird? Bei seinem Vorgänger hat das geklappt: Nicolas Puschmann ist nach wie vor glücklich mit Lars Tönsfeuerborn zusammen, den er in der preisgekrönten ersten Staffel kennengelernt hatte. (AZ)

