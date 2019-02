vor 34 Min.

Der Pumuckl ist wieder da - bei Amazon Prime und im "BR" Panorama

Meister Eder und sein Pumuckl feiern ihr Comeback: Ab 1. März kann die Serie bei Amazon Prime gestreamt werden. Der "Bayerische Rundfunk" will nachziehen.

Feuerrote Haare, freche Sprüche und viel Schabernack - der kleine Kobold Pumuckl hat über Jahrzehnte hinweg die Kindheit vieler deutscher Fernsehzuschauer geprägt. Nach fast sieben Jahren Sendepause kehrt die beliebte Serien-Figur auf die Bildschirme zurück, im Video-Stream und im Fernsehen.

Laut einer Pressemitteilung starten am 1. März alle Episoden von "Meister Eder und sein Pumuckl" beim Streaming-Dienst Amazon Prime Video. Dann sollen 52 Folgen aus zwei Staffeln, digital restauriert und in HD-Qualität, zum Streamen bereit stehen. Auch der Bayerische Rundfunk kündigt indessen an, dass er den Klassiker erneut ins Programm nimmt. Zunächst will er ab April die Nachfolgeserie "Pumuckls Abenteuer" ausstrahlen, ab 2020 auch die digital aufgefrischten Folgen von "Meister Eder und sein Pumuckl".

Pumuckl prägte Generationen von jungen Fernsehzuschauern

Christoph Schneider, Geschäftsführer von Amazon Prime Video Deutschland, verbindet persönliche Erinnerungen mit dem kleinen Kobold: "Ich selbst bin mit Pumuckl groß geworden und konnte dann mit meinen Kindern die Serie gemeinsam schauen und die Geschichten auf unzähligen Autofahrten wieder und wieder hören." Er sei stolz, dass es Prime Video gelungen ist, Pumuckl wieder auf den Bildschirm zurückzubringen.

Volksschauspieler Gustl Bayrhammer spielte sich als Schreinermeister Eder in die Herzen der Pumuckl-Fans. Bild: obs, amazon.de

Amazon und die Rechteinhaber, die Pumuckl Media GmbH, hätten mit Unterstützung des Bayerischen Rundfunks die alten Bänder der Serie digital restauriert. Die Episoden stehen Prime-Mitgliedern ab März "in neuer HD-Qualität und im altgewohnten Charme zur Verfügung", verspricht Amazon. Prime-Mitglieder können den Serienklassikers dann über die Prime-Video-App auf verschiedensten Geräten abrufen, downloaden und auch offline anschauen.

Ellis Kaut schrieb Pumuckls Geschichten, Barbara von Johnson zeichnete ihn

Die Hörspiel- und Buchautorin Ellis Kaut ist die Schöpferin von Pumuckl. Sie schickte den Kobold in den 60er-Jahren mit ihren erfolgreichen Kinderbüchern erstmals auf die Reise - aus dem fernen Klabauterland in die Werkstatt von Meister Eder, mitten in München. Kaut zeichnete außerdem für das Hörspiel und die Drehbücher der Fernsehserie, die 1982 Premiere im Bayerischen Rundfunk feierte, verantwortlich.

Sein Aussehen verdankt der Kobold der Illustratorin Barbara von Johnson. Produzent von "Meister Eder und sein Pumuckl" war Manfred Korytowski, der als einer der Ersten in Deutschland eine Zeichentrickfigur mit einem Realfilm verband. Die Hauptrolle des Schreinermeisters Eder übernahm Gustl Bayrhammer, Hans Clarin lieh Pumuckl seine Stimme. Der kleine Kobold erschien in "Meister Eder und sein Pumuckl" das letzte Mal im Jahr 2012 auf dem TV-Bildschirm.

Die Folgeserie "Pumuckls Abenteuer" läuft ab April auf BR Alpha

Nach Amazon hat nun auch der Bayerische Rundfunk die Rückkehr des Pumuckls angekündigt. Der BR wiederholt ab April die Episoden der Nachfolgeserie "Pumuckls Abenteuer". Ab 2020 will der öffentlich-rechtliche Sender auch die neu digitalisierten Folgen von "Meister Eder und sein Pumuckl" wieder ins Programm nehmen.

1999, sechs Jahre nachdem Gustl Bayrhammer verstorben war, fand die Geschichte des Kobolds mit der Serie "Pumuckls Abenteuer" auf dem Kinderkanal eine Fortsetzung, allerdings mit neuen menschlichen Hauptdarstellern. Die Wiederholungen der 13 Folgen werden laut Bayerischem Rundfunk ab 15. April in Doppelfolgen, von Montag bis Donnerstag, jeweils um 13.30 Uhr im BR zu sehen sein. (AZ)

