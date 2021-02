vor 1 Min.

Der Schneegänger am 22.2.21 im ZDF: TV-Termin, Handlung, Schauspieler

Das ZDF strahlt am 22.2.2021 den Krimi "Der Schneegänger" aus. Welche Darsteller sind im Cast? Wie ist die Handlung? Und: Wann ist die TV-Ausstrahlung?

Es wird wieder spannend im ZDF. Im Februar läuft der Film "Der Schneegänger". Wann ist der Krimi im TV zu sehen? Welche Schauspieler spielen mit? Wie ist die Handlung von "Der Schneegänger"? Lesen Sie hier die Antworten.

"Der Schneegänger" am 22.2.2021 im ZDF: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Der Schneegänger" ist am Montag, 22. Februar 2021, im ZDF zu sehen. Der Krimi beginnt um 20.15 Uhr. Die Spieldauer beträgt 88 Minuten. Wer nicht bis Montag warten möchte, der kann "Der Schneegänger" bereits ab sofort kostenlos in der ZDF-Mediathek streamen.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Der Schneegänger"

Es ist der traurige Endpunkt unter zwei Jahre, in denen sich die Eltern des elfjährigen Darijo ständig zwischen Hoffnung, Verzweiflung, Wut und Trauer hin- und her bewegt haben: Der Sohn kroatischer Einwanderer wird tot aufgefunden. Alles Bangen hat nicht geholfen. Der Junge ist tot. Seine Leiche liegt in einem Waldstück. Wer hat das Leben von Darijo beendet? Kriminalhauptkommissar Lutz Gehring und Kollegen nehmen die Ermittlungen auf.

Zu Lebzeiten hatte der Junge mit seiner Mutter in der Villa des vermögenden Unternehmers Reinartz gewohnt. Lida war dort als Haushälterin angestellt - zunächst. Mittlerweile ist sie mit dem Millionär verheiratet. Die Nachricht über den Fund der Leiche trifft sie wie ein Schlag.

Gehring würde am liebsten alleine drauf los ermitteln. Widerwillig zieht er die junge Polizistin Sanela Beara hinzu, da diese in der kroatischen Gemeinde sehr gut vernetzt ist und Kontakte knüpfen kann zu relevanten Personen. Die beiden ungleichen Ermittler müssen erst zueinander finden, es kommt zu Spannungen.

Viel Zeit für persönliche Animositäten bleibt nicht: Die Ermittler stehen vor einem tiefen Abgrund aus Verlustschmerz und Enttäuschung: Schnell nehmen Gehring und Beara Darijos Vater Darko in den Fokus. Der hasst seine Ex-Frau und deren neues Leben. Hat er aus Rache seinem eigenen Sohn etwas angetan? Steckte hinter dem Verschwinden Darijos vor zwei Jahren gar kein Erpressungsversuch, sondern eine familiäre Racheaktion?

Die Ermittler finden heraus, dass Darijo vor seinem Verschwinden regelmäßig misshandelt worden ist. Davon will allerdings heute niemand was gewusst haben. Gelingt es Gehring und Beara, das komplizierte Geflecht aus Lügen und Vorwürfen zu entflechten?

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei „Der Schneegänger“ mit?

Sanela Beara - Nadja Bobyleva

- Lutz Gehring - Max Riemelt

- Darko Tudor - Stipe Erceg

Lida Reinartz - Edita Malovčić

- Günter Reinartz - Bernhard Schir

- Siegfried Reinartz - Emil Belton

- Tristan Reinartz - Lui Eckardt

- Lui Eckardt Tomislaw Beara - Ralph Herforth

Theodor - Jörg Pose

Diana Jessen - Luise von Finckh

- Karin Jessen - Oana Solomon

