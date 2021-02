07:55 Uhr

Der Staatsanwalt - Blutige Vergangenheit: Heute am 5.2.21 im ZDF - TV-Termin, Schauspieler, Handlung

Das ZDF strahlt heute am 5.2.2021 den Krimi "Der Staatsanwalt - Blutige Vergangenheit" aus. Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler spielen mit? Wie ist die Handlung?

Das ZDF zeigt heute die nächste Folge der Serie "Der Staatsanwalt". Sie heißt "Blutige Vergangenheit". Welche Schauspieler sind im Cast? Wann ist der TV-Termin? Wie ist die Handlung von "Der Staatsanwalt - Blutige Vergangenheit"? Lesen Sie hier die Antworten.

"Der Staatsanwalt - Blutige Vergangenheit" am 5.2.21: TV-Termin heute und Übertragung im Stream

"Der Staatsanwalt - Blutige Vergangenheit" läuft am am Freitag, 5. Februar 2021, im ZDF. Start ist um 20.15 Uhr. Die Folge dauert 58 Minuten und steht bereits ab sofort als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Der Staatsanwalt - Blutige Vergangenheit"

Die Szenerie könnte kaum idyllischer sein, doch der Eindruck täuscht: Als Oberstaatsanwalt Bernd Reuther, Hauptkommissarin Kerstin Klar und Oberkommissar Max Fischer in der ländlichen Region bei Wiesbaden ankommt, gilt es für die Experten, ein Gewaltverbrechen aufzuklären.

Die Leiche von Thomas Dittmann wurde auf einem Feld aufgefunden. Zu Lebzeiten war er einer der einflussreichsten Landwirte in der ganzen Region - und einer der meist gehassten. Im Ort gab es gleich eine Vielzahl an Menschen, die Dittmann mit Hass und Wut begegnete.

In den Fokus der Ermittler rückt schnell Dittmanns Ex-Freundin Saskia Loos. Bei der schmutzigen Trennung hatte sich Loos den Familienbesitz unter den Nagel gerissen. Seltsam stößt den Experten auch auf, dass Jens Ruff und Rudi Manske, Dittmanns Freunde aus lange vergangenen Tagen, ausgerechnet am Tatabend in die Region zurückgekehrt waren. Beim Zusammentreffen mit dem späteren Opfer habe es Streit gegeben - wegen Dingen, die weit in der Vergangenheit liegen. Haben die beiden Freunde etwa den Landwirt auf dem Gewissen, weil sie eine alte Rechnung begleichen wollten?

Reuthers Untersuchung der Tatwaffe führt ihn auf eine weitere Spur: Vor ein paar Jahren hatten Unbekannte den Gastwirt Klaus Brandes schwer verletzt. Gibt es eine Verbindung zu Dittmann und seinem jetzigen Ableben?

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei „Der Staatsanwalt - Blutige Vergangenheit“ mit?

Bernd Reuther - Rainer Hunold

- Rainer Hunold Kerstin Klar - Fiona Coors

- Max Fischer - Max Hemmersdorfer

- Max Hemmersdorfer Ilse Dittmann - Hedi Kriegeskotte

- Saskia Loos - Sanne Schnapp

- Carmen Brandes - Annekathrin Bach

Klaus Brandes - Johannes Kühn

- Gerold Brandes - Max N. Kruk

- Rudi Manske - Daniel-Frantisek Kamen

- Jens Ruff - Jesse Albert

