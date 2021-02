vor 32 Min.

Der Staatsanwalt - Gelöscht heute am 26.2.21 im ZDF: TV-Termin, Handlung, Schauspieler

Das ZDF zeigt heute am 26.2.2021 den Krimi "Der Staatsanwalt - Gelöscht".

Es wird spannend im ZDF: Ende Februar läuft eine weitere Folge der Erfolgsserie "Der Staatsanwalt". Sie heißt "Gelöscht". Wann ist der TV-Termin? Wie ist die Handlung von "Der Staatsanwalt - Gelöscht"? Und: Welche Schauspieler sind dabei? Wir haben die Antworten zusammengestellt.

"Der Staatsanwalt - Gelöscht" am 26.2.21 im ZDF: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Der Staatsanwalt - Gelöscht" ist heute am Freitag, 26. Februar 2021, im ZDF anzuschauen. Los geht es wie gehabt um 20.15 Uhr. Die Spieldauer beträgt 58 Minuten. Wer nicht bis Freitag warten möchte, der kann "Der Staatsanwalt - Gelöscht" ab jetzt kostenlos als Stream in der ZDF-Mediathek sehen.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Der Staatsanwalt - Gelöscht"

Grauenhafte Entdeckung in einer IT-Firma: Der Chef des Unternehmens, Tom Perscha, wird - gefesselt an einen Generator - tot aufgefunden. Wer hat den Mann auf dem Gewissen? Gab es Streit ums Berufliches? Oberstaatsanwalt Reuther nimmt die Ermittlungen auf. Schnell stellt er fest, dass gleich mehrere Menschen aus dem Umfeld des Toten ein Motiv gehabt haben könnten.

Zu den Verdächtigen gehört Sandra Ohlig. Sie war mit Perscha verheiratet, gemeinsam hatten sie das Unternehmen geleitet. Die Ermittlungen ergeben, dass sie versucht hat, brisante Dokumente zu vernichten. Zudem verantwortete Ohlig den Notstromtest, bei dem Perscha ums Leben kam.

Ohlig bleibt nicht die Einzige, die die Ermittler in den Mittelpunkt ihrer Untersuchungen rücken. Schließlich wussten in der Firma gleich zahlreiche Menschen Bescheid über Zeitpunkt und Details des Notstromtests.

Mit der Zeit finden Reuther, Hauptkommissarin Kerstin Klar und Oberkommissar Max Fischer heraus, dass Tom Perscha zu Lebzeiten wohl ein unmöglicher Chef gewesen sein muss. Etliche Mitarbeiter hätten unter ihm gelitten, heißt es. So auch Jenny Messner, die der Firmenboss noch in der Nacht vor der Tat aufs Übelste beschimpft hatte. Hat sie sich an dem cholerischen Chef gerächt?

Die Ermittler finden sich von Stunde zu Stunde in einem immer komplizierter werdenden Geflecht aus Hass, Missgunst, Verzweiflung, Wut und Gewalt wieder. Finden sie heraus, wer das Leben des Tom Perscha beendet hat?

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei „Der Staatsanwalt - Gelöscht“ mit?

Bernd Reuther - Rainer Hunold

- Rainer Hunold Kerstin Klar - Fiona Coors

- Max Fischer - Max Hemmersdorfer

- Max Hemmersdorfer Eva Lesch - Franziska Junge

- Martin Lesch - Gerhard Wittmann

- Jenny Messner - Maria Wördemann

- Rolf Brackner - André M. Hennicke

Alexander Messner - Klaus Nierhoff

- Sandra Ohlig - Louisa von Spies

- Louisa von Spies Dr. Judith Engel - Astrid Posner

- Stefan Schiller - Heinrich Schafmeister

- Helga Lippschitz - Hiltrud Hauschke

Dr. Täubner - Christian Furrer

Tom Perscha - Bodo Haack

