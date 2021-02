vor 17 Min.

Der Staatsanwalt - Schlag auf Schlag heute am 12.2.21 im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller

Der Staatsanwalt - Schlag auf Schlag am 12.2.21 im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller

Das ZDF zeigt heute am 12.2.2021 den Krimi "Der Staatsanwalt - Schlag auf Schlag" aus. Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Das ZDF strahlt die nächste Folge der Erfolgsserie "Der Staatsanwalt" aus. Sie heißt "Schlag auf Schlag". Wann ist der genaue TV-Termin? Welche Schauspieler spielen mit? Wie ist die Handlung von "Der Staatsanwalt - Schlag auf Schlag"? Wir haben die Antworten für Sie zusammengestellt. .

"Der Staatsanwalt - Schlag auf Schlag" am 12.2.21 im ZDF: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Der Staatsanwalt - Schlag auf Schlag" ist am am Freitag, 12. Februar 2021, im ZDF zu sehen. Los geht es um 20.15 Uhr. Die Folge dauert 58 Minuten. Wer nicht bis Freitag warten möchte, kann "Der Staatsanwalt - Schlag auf Schlag" ab sofort kostenlos in der ZDF-Mediathek streamen.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Der Staatsanwalt - Schlag auf Schlag"

Holger Ahrens ist ein Handwerker durch und durch. Die Zufriedenheit seiner Kunden geht ihm über alles. Über viele Jahre hinweg hat er sich ein hohes Ansehen erarbeitet. Seine Zuverlässigkeit und seine Herzensgüte sind im Dorf legendär.

Umso mehr überrascht es viele, als Ahrens ermordet aufgefunden wird. Ein Stromschlag bei Renovierungsarbeiten beendete sein Leben. Schnell ist klar: Das war kein Unfall. Wer hat den sympathischen Handwerker auf dem Gewissen? Oberstaatsanwalt Bernd Reuther, Hauptkommissarin Kerstin Klar und Oberkommissar Max Fischer nehmen die Ermittlungen auf.

Schnell stoßen die Experten bei ihrer Recherche auf Matthias Falk und Axel Tennberg. Die beiden sind ebenfalls Handwerker und fühlten sich als Konkurrenten zu Ahrens. Offensichtlich hat Ahrens Schwarzarbeiter beschäftigt und sich damit finanzielle Vorteile gegenüber Falk und Tennberg verschafft. Haben sie etwas mit dem Mord zu tun?

Die Ermittler suchen im Umfeld der Handwerker nach weiteren Hinweisen. Ahrens stand im Verdacht, mitschuldig am Tod eines kleinen Jungen zu sein. In den Fokus der Experten rücken daher auch Niko und Birte Tennberg. Haben sie sich an dem Mann gerächt, der verantwortlich für den Tod ihres Sohnes sein soll?

Als der engste Mitarbeiter von Ahlers, Valentin Guga, ebenfalls attackiert wird, stellen die Ermittler fest, dass sie ihre Untersuchungen beschleunigen und intensivieren müssen, um weiteres Leid zu verhindern.

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei „Der Staatsanwalt - Schlag auf Schlag“ mit?

Bernd Reuther - Rainer Hunold

- Rainer Hunold Kerstin Klar - Fiona Coors

- Max Fischer - Max Hemmersdorfer

- Max Hemmersdorfer Angelika Lorenz - Teresa Harder

Daniela Falk - Inez Bjørg David

- Axel Tennberg - Thomas Balou Martin

Valentin Guga - Jon Kiriac

- Jon Kiriac Dr. Judith Engel - Astrid Posner

Matthias Falk - Gerdy Zint

- Niko Tennberg - Wolf Danny Homann

Birte Tennberg - Karen Dahmen

Stefan Schiller - Heinrich Schafmeister

- Holger Ahrens - Sebastian Kuschmann

