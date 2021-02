vor 17 Min.

Der Staatsanwalt - Tod im Teich am 19.2.21 im ZDF: TV-Termin, Schauspieler, Handlung

Das ZDF zeigt am 19.2.2021 "Der Staatsanwalt - Tod im Teich". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Darsteller spielen mit? Wie ist die Handlung?

Krimizeit im ZDF: Die nächste Folge "Der Staatsanwalt" steht vor der Ausstrahlung. Wann ist der TV-Termin? Welche Schauspieler sind mit dabei? Wie ist die Handlung von "Der Staatsanwalt - Tod im Teich"? Hier lesen Sie die Antworten.

"Der Staatsanwalt - Tod im Teich" am 19.2.21 im ZDF: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Der Staatsanwalt - Tod im Teich" ist am am Freitag, 19. Februar 2021, im ZDF zu sehen. Start ist um 20.15 Uhr. Die Folge dauert 58 Minuten. Ungeduldige finden "Der Staatsanwalt - Tod im Teich" ab sofort als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Der Staatsanwalt - Tod im Teich"

In seinem neuen Fall taucht Oberstaatsanwalt Bernd Reuther ein in die glamouröse und gefährliche Welt der Familiendynastie der Braachs. Der schwerreiche Unternehmer Gernot Braach ist schwer erkrankt Um seine Nachfolge und damit um das Familienvermögen ist ein erbitterter Streit entstanden, bei dem sich die Sohne Konrad und Henry unversöhnlich gegenüberstehen. Als Ersterer eines Tages tot im Teich des Familienwesens aufgefunden wird, führt die erste Spur die Ermittler direkt zu Bruder Henry. Hat der Konrad umgebracht, um sich das Erbe unter den Nagel zu reißen?

So ganz eindeutig, wie es zunächst scheint, verläuft die Suche nach den Hintergründen des Mords dann aber doch nicht: Viktor Lukov, der Fahrer des Patriarchen, gibt Henry ein Alibi. Reuther realisiert, dass Gernot Braach selbst ein ungutes Spiel spielt. Die Ermittler nehmen daher auch ihn ins Visier. Ein erster Erfolg der Ermittler: Hauptkommissarin Kerstin Klar und Oberkommissar Max Fischer finden heraus, dass Konrad Braach heimlich für die Konkurrentin Sophia von Stern tätig war.

An Dramatik nimmt der Fall mit dem Mordgeständnis des alten Braach auf. Die Witwe von Konrad sowie dessen Schwester sind entsetzt. Erst recht, als Gernot sich aus medizinischen Gründen der Justiz entzieht. Reuther kommt ins Zweifeln. Er glaubt der Version nicht, dass der Patriarch seinen eigenen Sohn auf dem Gewissen haben soll. Gelingt es ihm noch, die wahren Hintergründe rauszufinden?

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei „Der Staatsanwalt - Tod im Teich“ mit?

Bernd Reuther - Rainer Hunold

- Rainer Hunold Kerstin Klar - Fiona Coors

- Max Fischer - Max Hemmersdorfer

- Max Hemmersdorfer Dr. Judith Engel - Astrid Posner

Stefan Schiller - Heinrich Schafmeister

- Janine Braach - Maya Bothe

- Maya Bothe Gernot Braach - Manfred Zapatka

- Sophia von Stern - Tamara Rohloff

Henry Braach - Marek Harloff

- Elli Braach - Siri Nase

- Viktor Lukov - Marc Fischer

- Konrad Braach - Nikolai Mohr

