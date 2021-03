vor 17 Min.

Der Staatsanwalt - Tödliches Erbe am 5.3.21 im ZDF: TV-Termin, Handlung, Schauspieler

Das ZDF bringt am 5.3.2021 den Krimi "Der Staatsanwalt - Tödliches Erbe" ins Fernsehen. Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Darsteller sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Gute Nachricht für alle Fans der Erfolgsserie "Der Staatsanwalt": Das ZDF zeigt Anfang März eine neue Folge. Ihr Titel: "Tödliches Erbe". Wann ist der genaue TV-Termin? Welche Schauspieler sind mit dabei? Wie ist die Handlung von "Der Staatsanwalt - Tödliches Erbe"? Lesen Sie hier die Antworten.

"Der Staatsanwalt - Tödliches Erbe" am 5.3.21 im ZDF: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Der Staatsanwalt - Tödliches Erbe" ist am am Freitag, 5. März 2021, im ZDF zu sehen. Start ist um 20.15 Uhr. Die Folge dauert 58 Minuten. Ungeduldige können "Der Staatsanwalt - Tödliches Erbe" ab sofort kostenlos in der ZDF-Mediathek streamen.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Der Staatsanwalt - Tödliches Erbe"

Mord in der Bäckereibranche: Lars Wagner, Geschäftsführer einer Bäckerei, wird tot in seinem Büro aufgefunden. Der Fall wirft viele Fragen auf, die es für Oberstaatsanwalt Bernd Reuther, Hauptkommissarin Kerstin Klar und Oberkommissar Max Fischer zu beantworten gilt.

Eine erste Spur führt die Ermittler zu Karl Reinhardt. Reinhardt ist selbst Chef einer Bäckerei, war dem Toten in ewiger Konkurrenz verbunden. Zwischen den beiden war es in der Vergangenheit mehr als einmal zu heftigen Disputen gekommen. Hat Reinhardt etwas mit dem Mord an Wagner zu tun?

Bei seinen weiteren Recherchen stößt Reuther auf die dunkle Vergangenheit der Familie Wagner. Der Ermordete hatte das Unternehmen gemeinsam mit seinem Bruder Tobias geführt. Die beiden verband ein alter Schmerz: Vor ihren Augen wurde ihre Mutter totgeprügelt. Gibt es eine Parallele zum jetzigen Mord an Lars Wagner? Was hat Vater Harald mit alledem zu tun?

Reuther zieht Tamara Runge zu Rate. Sie war die Therapeutin von Lars Wagner, arbeitete mit ihm die Traumata der Vergangenheit auf. Während sie dem Experten wertvolle Hinweise gibt, eskaliert die Situation plötzlich, weitere Menschen geraten in Lebensgefahr. Reuther und Kollegen müssen sich beeilen, um weitere Opfer zu verhindern.

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei „Der Staatsanwalt - Tödliches Erbe“ mit?

Bernd Reuther - Rainer Hunold

- Rainer Hunold Kerstin Klar - Fiona Coors

- Max Fischer - Max Hemmersdorfer

- Max Hemmersdorfer Dr. Judith Engel - Astrid Posner

Stefan Schiller - Heinrich Schafmeister

- Sibylle Wagner - Nadja Becker

- Tobias Wagner - Peter Trabner

- Peter Trabner Harald Wagner - Hansjürgen Hürrig

- Simon Wagner - Levin Liam

- Levin Liam Karl Reinhardt - Michael Sideris

- Mona Böhmer - Mira Benser

- Tamara Runge - Melanie Herbe

- Melanie Herbe Lars Wagner - Ben Artmann

