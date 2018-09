vor 33 Min.

Der Staufener Missbrauchsfall und die Lehren daraus Panorama

Im Staufener Fall blieb schwerster Missbrauch Monate unentdeckt. Die Täter sind verurteilt. Nun soll es Konsequenzen aus den Versäumnissen geben.

Im grausamen Fall um den jahrelangen Missbrauch eines kleinen Jungen aus Staufen bei Freiburg haben die Behörden Fehler eingeräumt - nun sollen daraus Konsequenzen gezogen werden. Nicht alle Erkenntnismöglichkeiten seien ausgeschöpft worden, hieß es in einem am Donnerstag vorgestellten Abschlussbericht. Informationen seien "nicht frühestmöglich" weitergegeben worden. Die Kommunikation zwischen den einzelnen Stellen müsse verbessert, der Anhörung von Kindern vor Gericht noch größere Bedeutung beigemessen werden. Verbote, die Gerichte erließen, müssten kontrolliert werden - von wem, müsse direkt abgestimmt werden.

Unter Federführung des Sozialministeriums sollen aus den Erkenntnissen des Berichts auch mögliche Konsequenzen für das Land analysiert werden. Am Donnerstag gründete sich dazu eine ressortübergreifende Kommission Kinderschutz aus Sozial-, Innen-, Justiz- Kultus- und Staatsministerium.

Den Behörden wurden schwere Fehler vorgeworfen

Das Opfer - ein heute zehn Jahre alter Junge - war mehr als zwei Jahre lang von seiner Mutter und deren Lebensgefährten vergewaltigt und an andere Männer verkauft worden. Das Paar ist bereits verurteilt. Den Behörden waren in dem Fall schwere Fehler vorgeworfen worden. Die Familie stand zwar unter Beobachtung. Der Missbrauch blieb aber trotz Hinweisen verschiedener Stellen lange unentdeckt. So wurde beispielsweise ein Kontaktverbot des einschlägig vorbestraften Lebensgefährten zu dem Kind von niemandem überwacht. Der Mann lebte viele Monate unter einem Dach mit dem Jungen.

Das seinerzeit für den Fall zuständige Jugendamt betonte, sich bei Kinderschutzverfahren stärker einbringen zu wollen. "Wir haben unsere Rolle nicht voll ausgespielt", sagte der Leiter des Dezernats Soziales und Jugend des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald, Thorsten Culmsee. Als Beispiel nannte er, dass das Jugendamt den Jungen in Obhut genommen hatte, das Kind vom Familiengericht vier Wochen später aber zurück in die Familie geschickt wurde.

Das Jugendamt soll einen neuen Mitarbeiter bekommen

Außerdem sei nicht kritisch hinterfragt worden, warum der Junge nicht angehört worden sei. "Wir sind der Entscheidung des Gerichtes, dem Kind keinen Verfahrensbeistand zur Seite zu stellen, nicht entgegengetreten", sagte Culmsee. Er kündigte an, dass für das Jugendamt zeitnah eine neue Stelle für einen Volljuristen geschaffen werde. Damit soll den Sozialarbeitern juristischer Sachverstand für familiengerichtliche Verfahren zur Seite gestellt werden - Neuland in Baden-Württemberg, sagte er.

Anhörungen des Kindes vor Gericht sind eigentlich als Normalfall im Gesetz vorgeschrieben. Ausnahmen sind zwar möglich, wurden im Fall des Jungen von Staufen aber nicht schriftlich begründet. Auch das müsse künftig anders gehandhabt werden, sagte der Präsident des Karlsruher Oberlandesgerichts (OLG), Alexander Riedel. "Wir müssen das dokumentieren, auch um uns selber nochmal zu vergewissern, ob eine solche Entscheidung korrekt ist."

Jeder würde das Geschehene gerne ungeschehen machen

Es gehe aber nicht um Schuldzuweisungen. Jeder würde das Geschehene gerne ungeschehen machen. "An erster Stelle steht das Bedauern über das Schicksal des Jungen, das nicht rückgängig zu machen ist", sagte Riedel. "Die Beteiligten tragen schwer daran", sagte auch die Landrätin des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald, Dorothea Störr-Ritter.

Wann die nun gebildete Kommission Kinderschutz für das Land Ergebnisse vorlegt, ist noch unklar. Der sozialpolitische Sprecher der Grünen im Landtag, Thomas Poreski, begrüßte die Kommission als "richtige Konsequenz aus dem Fall Staufen". Aus Sicht des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD, Sascha Binder, greift die Maßnahme jedoch zu kurz. "Wir fordern eine externe und unabhängige Expertenkommission."

Ähnlich äußerte sich der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig. "Es muss sichergestellt sein, dass es am Ende einen neutralen Blick von außen gibt", sagte er der "Schwäbischen Zeitung" (Freitag). Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe deuteten auf erhebliche strukturelle Probleme bei Abstimmungen und Wissenstransfer der Beteiligten hin, die weit über den Kreis Breisgau-Hochschwarzwald und das Land hinausgingen. Einen Grund sieht er in zu geringem Personal in der Jugendhilfe. "Da müssen wir dringend mehr Personal einstellen und die Arbeitsbedingungen verbessern, um das Kindeswohl zu schützen." (dpa)

