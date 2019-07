vor 20 Min.

"Der Traumjob – bei Jochen Schweizer" - Der Unternehmer im Porträt

Jochen Schweizer hat viele Facetten - Sportler, Autor und Unternehmer. Nun sucht er auf ProSieben bei "Der Traumjob" nach seinesgleichen.

20.000 Kilometer quer durch Afrika, gefährliche Kanu-Strecken, Bungee-Sprünge - Jochen Schweizer ist als Adrenalinjunkie bekannt. Als Kanute erreichte Schweizer in den 80er Jahren weltweite Aufmerksamkeit. Durch seinen Sprung von einer 200 Meter hohen Mauer im Film "Feuer, Eis und Dynamit" von Willy Bogner im Jahr 1987 gab es auch als Stuntman viel Wirbel um seine Person - der Stunt war für damalige Verhältnisse außergewöhnlich.

Das ebnete Schweizer den Weg sich weiterhin auf diese Sportart zu konzentrieren und mittlerweile gilt er als Begründer des Bungee-Springens in Deutschland. 1997 stellte Jochen Schweizer mit einem Sprung aus einem Helikopter sogar einen Weltrekord auf: Mit dem längsten Bungee-Seil mit der höchsten Falldistanz von 1050 Metern.

Jochen Schweizer begibt sich bei "Der Traumjob" auf Bewerbungsmarathon

Diese Energie steckte der 62-Jährige nicht nur in den Sport. 1985 gründete er sein erstes Unternehmen, aus dem später die Unternehmensgruppe Jochen Schweizer entstand, mit der er unter anderem Erlebnisse verkauft. Für genau dieses Unternehmen sucht Jochen Schweizer nun einen Geschäftsführer. Und das nicht in einem gewöhnlichen Vorstellungsgespräch sondern öffentlich auf ProSieben im "längsten und intensivsten Bewerbungsgespräch der Welt", wie Schweizer seine elf Job-Anwärter in der Vorschau begrüßt.

Die Kandidaten der Sendung "Der Traumjob - bei Jochen Schweizer" im Überblick

Die Sendung läuft ab dem 9.7.2019 auf ProSieben. Dem Gewinner des Bewerbungsmarathons winkt eine Schlüsselposition in Jochen Schweizers Unternehmensgruppe und ein sechsstelliges Jahresgehalt.

Jochen Schweizer ist ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen

Schweizer ist allerdings nicht nur erfolgreicher Unternehmer, sondern auch Buch-Autor und Redner. Er war auch schon in ganz Deutschland unterwegs um Vorträge zu halten. Sein aktuellstes Buch "Der perfekte Augenblick" war wochenlang auf der Bestsellerliste. Außerdem saß Schweizer drei Staffeln lang in der Jury der "Höhe der Löwen", wo die Bewerber auf eine Investition hoffen.

Investoren-Kollege Frank Thelen sprach nach dem Ausstieg von Jochen Schweizer offen über Meinungsverschiedenheiten. Schweizers eigene Sendung "Der Traumjob – bei Jochen Schweizer" beginnt am 9. Juli. (AZ)

