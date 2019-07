vor 22 Min.

"Der Traumjob - bei Jochen Schweizer": Die Kandidaten heute

Jochen Schweizer verkauft Abenteuer. In "Der Traumjob" sucht er Manager, die ihm dabei helfen. Wir stellen die Kandidaten vor, die in der Show als Bewerber kämpfen müssen.

Elf Kandidaten kämpfen ab heute in der neuen ProSieben-Show "Der Traumjob – bei Jochen Schweizer" um einen Geschäftsführerposten. Wir stellen die Bewerber vor.

Sie sind gut ausgebildet, heiß auf den nächsten Karriereschritt und haben einen Traumjob vor der Nase. In der Show „Der Traumjob – bei Jochen Schweizer“ erwartet sie das wohl längste Bewerbungsgespräch aller Zeiten. Die Show startet heute, am 9. Juli auf ProSieben. In Folge 1 müssen die Kandidaten Fallschirmspringen.

Wir stellen Ihnen hier schon mal die Kandidaten vor - jeweils mit starken Aussagen zu ihrer Selbst-Einschätzung.

"Der Traumjob - bei Jochen Schweizer": Diese Kandidaten sind als Bewerber dabei

Jessica (28) aus Bayern, Projektmanagerin in einer Marketingagentur: „Als starke Frau mit 28 Jahren möchte ich beweisen, dass ich es draufhabe und die Position als Geschäftsführerin definitiv ausfüllen kann.“

Daniel (42) aus Sachsen, Coach im Personalwesen: „Ich bin der richtige für den Job, weil ich kein Delfin bin, der überall einfach nur mitschwimmt, sondern weil ich wie ein Hai Entscheidungen treffe und Verantwortung übernehmen kann.“

Szene aus "Der Traumjob - bei Jochen Schweizer" (links nach rechts): Daniel, Jessica, Catharina, Frank, Peter, Nergiz, Jochen Schweizer, Anja, Danny, Zilbear, Afrodite, Patrick Bild: ProSieben/Richard Hübner

Afrodite (35) aus Berlin, Inhaberin einer Marketing-Plattform: „Mein Beruf ist Juristin. Meine Berufung ist es, Unternehmerin zu sein.“

Patrick (33) aus NRW, Reiseverkehrskaufmann: „Ich bin besser als die Anderen und alles andere ist erstmal sekundär.“

Anja (31) aus Berlin, Freelancerin im Tourismus-Bereich: „In eintausend Tagen habe ich 374 Strände besucht. Ich möchte die Lebenszeit von noch vielen weiteren Menschen abenteuerreicher machen.“

Peter (35) aus Bayern, Marketing-Manager im Online-Handel: „Bei mir gibt’s keine halben Sachen. Ich mache mit, um zu gewinnen.“

Frank (46) aus Baden-Württemberg, Dipl.-Ingenieur: „Ich bin der Richtige für den Job, weil ich selbst unter den härtesten Belastungen immer volle Leistung bringe.“

Danny (29) aus NRW, Projektmanager im Bereich Customer Operations: „Ich möchte jeden Tag aufs Neue beweisen, dass Spaß und Professionalität perfekt miteinander harmonieren können.“

Catharina (30) aus dem Saarland, Shop Managerin bei einem Kreuzfahrtanbieter: „Ich bin die Richtige für Jochen Schweizer, denn Aufgeben ist für mich keine Option.“

Zilbear (40) aus Baden-Württemberg, Gastronom, Verleger, Vermieter von Ferienwohnungen: „Mit 19 habe ich mein erstes Geschäft eröffnet.“

Nergiz (38) aus NRW, Inhaberin eines Kiosks, eines Bistros, eines Spielwarengeschäfts und einer Textilreinigung: „Ich baue Geschäfte auf oder gründe sie. Dann verkaufe ich sie gewinnbringend – so, wie es sein sollte.“ (AZ)

