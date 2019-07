vor 7 Min.

"Der Traumjob - bei Jochen Schweizer": live im TV und Stream

Jochen Schweizer empfängt seine Kandidaten in seiner Sendung "Der Traumjob - bei Jochen Schweizer".

"Der Traumjob - bei Jochen Schweizer" startet am 7. Juli auf ProSieben. Alle Infos zur Live-Übertragung im TV und Stream und zur Wiederholung finden Sie hier.

"Der Traumjob – bei Jochen Schweizer" ist ein neues ProSieben-Format, in dem der Unternehmer und Adrenalin-Junkie Jochen Schweizer einen Geschäftsführer für seine Unternehmensgruppe Jochen Schweizer sucht. Elf Kandidaten kämpfen um die Gunst des erfolgreichen Unternehmers. Der Gewinner des Bewerbungsmarathons kann sich neben der Position in Jochen Schweizers Unternehmensgruppe außerdem über ein sechsstelliges Jahresgehalt freuen.

"Der Traumjob – bei Jochen Schweizer" immer dienstags live im TV und Stream

Am Dienstag, den 07. Juli, geht es los: "Der Traumjob – bei Jochen Schweizer" startet mit der ersten Sendung und läuft dann immer dienstags um 20.15 Uhr auf ProSieben. Zeitgleich lässt sich die Show auch im Internet verfolgen. Auf der neuen Streamingplattform "Joyn" kann man die Sendung auch im Live-Stream sehen.

Jede Woche müssen sich die Kandidaten im längsten Bewerbungsgespräch der Welt neuen Herausforderungen stellen. In den verschiedensten Ländern werden sie an ihre Grenzen kommen. Bereits in der ersten Folge geht es hoch hinaus: Die Kandidaten müssen einen Fallschirmsprung bestehen, um eine Chance auf ihren Traumjob zu haben.

"Der Traumjob – bei Jochen Schweizer" in der Wiederholung und auf Abruf

ProSieben zeigt die Wiederholung der aktuellen Sendung immer in der gleichen Woche Freitagnacht um 1.20 Uhr. Wer nicht so lange warten möchte, kann die Sendung auch im Internet abrufen. Der kostenlose Streamingdienst "Joyn" von ProSiebenSat.1 bietet die Möglichkeit die einzelnen Folgen nach der Ausstrahlung kostenlos abzuspielen. (AZ)

Themen Folgen