"Der Trödeltrupp": Sendetermine, Übertragung im TV und Stream

"Der Trödeltrupp" läuft jede Woche im TV und Stream bei RTL2. In diesem Artikel finden Sie alle Informationen rund um Sendezeit, Sendetermine und Übertragung.

In der Doku-Soap "Der Trödeltrupp" helfen Trödel-Experten in jeder Folge Familien dabei, ihren nicht mehr benötigten Hausrat zu Geld zu machen. Ob Keller,Dachboden oder Garage - alle Ecken des Hauses werden auf der Suche nach Raritäten unter die Lupe genommen. Bereits mehr als 600 Folgen wurden gedreht und ausgestrahlt. Sendetermine, Sendezeit, Übertragung im TV und Stream - lesen Sie hier alle Infos.

"Der Trödeltrupp": Das sind die Sendetermine und Sendezeiten

Die Sendung wird wöchentlich am Samstag, Sonntag und Montag ausgestrahlt. Die Sendezeiten und Sendetermine können etwas variieren - vor allem am Montag. Folgen der neuen Staffel werden meist am Sonntag ausgestrahlt. Hier sehen Sie die Termine im Überblick:

Wochentag Uhrzeit Sender Samstag 14.20 - 15.20 Uhr RTL2 Samstag 15.20 - 16.20 Uhr RTL2 Sonntag 16.15 - 17.15 Uhr RTL2 Montag 22.10 - 00.00 Uhr RTL2

Übertragung: "Der Trödeltrupp" live im TV und Stream

Die Sendung ist jede Woche im TV bei RTL2 zu sehen. Am Samstag zeigt der Sender zwei Folgen am Stück, allerdings handelt es sich dabei meist um etwas ältere Folgen. Insgesamt hat "Der Trödeltrupp" 14 Staffeln und wird seit 2009 im TV ausgestrahlt. Wer die Show lieber streamen möchte, kann aktuell ausgestrahlte Folgen bei TV Now finden. Um ältere Folgen anzusehen, ist allerdings eine Premium-Mitgliedschaft notwendig. Diese kostet 4,99 Euro im Monat.

"Der Trödeltrupp": Das sind die Experten

Detlev Kümmel und Antoine Richard waren in einigen Folgen als Moderatoren bei "Der Trödeltrupp" dabei, sind aber nun Teil der Sendungen "Bares für Rares" (Detlev Kümmel) und "Kitsch oder Kasse" (Antoine Richard). Diese Experten sind außerdem zu sehen:

Sükrü Pehlivan (Ebay-Wertgutachter)

(Ebay-Wertgutachter) Mauro Corradino (Antiquitätenhändler)

(Antiquitätenhändler) Otto Schulte (Haushaltsauflöser und Trödler)

(Haushaltsauflöser und Trödler) Andreas Bierschock (Trödler)

Marco Heuberg (Kaufmann für antiquarische Comic- und Romanhefte)

