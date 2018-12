16:29 Uhr

"Der Turm": Frankfurt-Tatort heute im Schnellcheck Panorama

Eine „Tatort“-Premiere gibt es heute am 2. Weihnachtsfeiertag. In „Der Turm“ kämpfen die Kommissare Janneke und Brix in Frankfurt gegen die Finanzwelt. die Kritik.

Handlung: Der Frankfurt-Tatort heute im Schnellcheck

Die Kommissare Janneke (Margarita Broich) und Brix (Wolfram Koch) werden nachts zu einem Tatort in Frankfurt gerufen. Eine junge Frau, spärlich bekleidet, eine Plastiktüte über den Kopf gezogen, liegt tot zu Füßen eines der Bankentürme. Während Kommissarin Anna Janneke noch auf ihren Kollegen Paul Brix wartet, geht sie allein in den Turm und verschafft sich einen ersten Eindruck vom Tatort. Wie so oft macht sie Fotos...

Plötzlich hört sie Schritte hinter sich. Instinktiv greift die Kommissarin zu ihrer Kamera, drückt ab. Blitzlicht erhellt die Szenerie, dann ein Schlag. Als Kommissar Brix endlich eintrifft, findet er seine Kollegin bewusstlos im Aufzug liegen. Sie wird ins krankenhaus gebracht, Diagnose: Schädel-Hirn-Trauma. Brix macht sich derweil allein an die Arbeit. Doch schnell stößt er an die Grenzen des hermetisch abgeriegelten Turms.

"Der Turm": Frankfurt-Tatort am Mittwoch um 20.15 Uhr in der ARD

Janneke kann sich nur noch undeutlich an das Geschehene erinnern, als sie im Krankenhaus aufwacht. Zudem traut sie ihrem eigenen Kopf nicht mehr, da sie unter starken Medikamenten steht. Bloß die Fotos helfen ihr, an ihren nebligen Erinnerugnen festzuhalten. Doch der Täter ist auf keinem der Bilder wirklich zu erkennen, lediglich Ausschnitte, verschwommene Details.

Brix und Janneke versuchen, aus den widersprüchlichen Erinnerungsfetzen, Fotos und Zeugenaussagen die Tat zu rekonstruieren. Alle Fäden laufen im Turm zusammen. Die Kommissare müssen sich noch einmal Zugang verschaffen.

Tatort-Kritik: Zügig geschnitten wie ein Kino-Thriller

Wenn kein aktuelles politisches Thema ansteht, regen "Tatort"-Redakteure gerne Geschichten aus der Welt der Bürotürme, der Sex-Orgien und des Bösen an. Wie bei "Der Turm". Manch einer mag bei dem Titel an Uwe Tellkamps in Dresden spielender Roman und die daraus entstandene Verfilmung denken. Dieser "Tatort" aber spielt am Finanzplatz Frankfurt. Autor und Regisseur Lars Henning hat offenbar die Anregungen umgesetzt. Man fragt sich, wie "echt" dieser Krimi ist. Zumal sich die von Rätseln umwölkte Ermittler-Stirn von Paul Brix (Wolfram Koch) und Anna Janneke (Margarita Broich) ein bisschen mit Horror-Elementen mischt.



Was uns an "Der Turm" gefällt: Er ist zügig geschnitten wie ein Kino-Thriller.

