Der Usedom-Krimi - Der lange Abschied in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt heute, am 18.11.21, "Der Usedom-Krimi - Der lange Abschied". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Krimizeit im Ersten: In der ARD ist heute "Der Usedom-Krimi - Der lange Abschied" zu sehen. Wann genau ist der TV-Termin? Welche Darsteller haben eine Rolle ergattert? Wie ist die Handlung? Besteht die Option, "Der Usedom-Krimi - Der lange Abschied" auch als Wiederholung in der Mediathek anzuschauen? Wir haben Ihnen für diesen Text alle Infos zusammengetragen

Der Usedom-Krimi - Der lange Abschied am 18.11.21 in der ARD: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Der Usedom-Krimi - Der Lange Abschied" läuft heute, am Donnerstag, 11. November 2021, in der ARD. Der Film beginnt wie immer um 20.15 Uhr und hat eine Spieldauer von rund 90 Minuten. Außerdem steht "Der Usedom-Krimi - Der lange Abschied" auch als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

Das ist die Handlung des ARD-Films "Der Usedom-Krimi - Der lange Abschied"

Es ist ein rauschendes Fest, das die Senioren Ulf, Eva und Renate auf dem Campingplatz in Polen feiern. Fernab der Heimat lassen es die Freunde miteinander so richtig krachen. Die Nacht endet allerdings mit einem Schock: Jäger finden Ulf am Morgen danach völlig verwirrt am Rande eines Waldes. Er kann sich an wenig erinnern, ist aber überzeugt davon, einen Menschen umgebracht zu haben. Was ist dran an der Story? Das herauszufinden ist unter anderem die Herausforderung für Polizeikommissar Lucjan Gadocha. Er eilt ins Krankenhaus zu Ulf und befragt ihn - allerdings ohne durchschlagenden Erfolg.

Währenddessen stoppen Holm Brendel und Dorit Martens den Campingwagen von Eva an der Grenze. Der Wagen geht in Flammen auf und explodiert. Haben die Senioren versucht, billiges Benzin nach Deutschland zu schmuggeln? Der erste Verdacht rückt in den Hintergrund, als die Ermittler im Wald die Leiche von Renate finden.

Ellen geht es derweil nicht gut. Schweren Herzens überwindet sie sich und besucht ihre Mutter Patrizia. Die sitzt im Gefängnis ein. Karin passt derweil auf Ellens Sohn auf - obwohl auch ihr Herz schwer ist, seitdem ihr Haus abgebrannt ist.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Usedom-Krimi - Der lange Abschied" im Cast

Karin Lossow - Katrin Sass

- Ellen Norgaard - Rikke Lylloff

- Rikke Lylloff Rainer Witt - Till Firit

Dr. Brunner - Max Hopp



Lucjan Gadocha - Mearb Ninidze



- Mearb Ninidze Katharina Stozek - Milena Dreissig



Holm Brendel - Rainer Sellien

- Eva Staupe - Imogen Kogge

- Patrizia Norgaard - Marion Kracht

- Ulf Meinhoff - Christian Steyer



"Der Usedom-Krimi - Der lange Abschied" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Der Donnerstagabend ist nicht passend für Sie, auf "Der Usedom-Krimi - Der lange Abschied" verpassen kommt aber auch nicht in Frage? Dann klicken Sie in die ARD-Mediathek. Dort steht der Krimi als kostenloser Stream zur Verfügung.

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.