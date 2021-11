"Der Usedom-Krimi - Entführt" in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt heute, am 4.11.21, "Der Usedom-Krimi - Entführt". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Es wird spannend im November: In der ARD läuft "Der Usedom-Krimi - Entführt". Sie suchen nach Informationen zur Episode? Dann sind Sie hier genau richtig: In diesem Text lesen Sie, wann der TV-Termin ist, welche Schauspieler mit von der Partie sind, wie die Handlung ist und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek geben wird.

Der Usedom-Krimi - Entführt am 4.11.21 in der ARD: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Der Usedom-Krimi - Entführt" ist am Donnerstag, 4. November 2021, in der ARD zu sehen. Beginn ist um 20.15 Uhr. Der Film hat eine Spieldauer von rund 90 Minuten und steht auch als Stream in der ARD-Mediathek als Wiederholung zur Verfügung.

Das ist die Handlung des ARD-Films "Der Usedom-Krimi - Entführt"

Der erste Arbeitstag nach der Babypause - ein aufregender Tag für Ellen Norgaard. Leider entwickelt sich die berufliche Anspannung hin zu einer privaten: Ein Unbekannter entführt den einjährigen Sohn der Polizistin. Die Tagesmutter kann das Verbrechen nicht verhindern. Kommissar Rainer Witt und die ehemalige Staatsanwältin Karin Lossow wollen nichts unversucht lassen, Jesper so schnell es geht zu retten.

Schnell setzen sich erste Puzzleteile zusammen: Das Ermittlerduo identifiziert Patrizia, Ellens Mutter, als Entführerin. Der Fall ist mysteriös, denn ebenjene Patrizia war vor mittlerweile 30 Jahren von heute auf morgen verschwunden. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Für Karin bedeuten die Ermittlungen auch eine Konfrontation mit der eigenen Vergangenheit, war sie in Jugendzeiten doch eng mit Patrizia befreundet. Umso mehr bringt sie sich in den Fall ein. Unter Hochdruck versuchen die Beteiligten herauszufinden, wo die Großmutter mit ihrem Enkel steckt.

An Dramatik gewinnt der Fall, als herauskommt, dass Ellens Mutter erst kürzlich aus der Psychiatrie entlassen worden ist.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Usedom-Krimi - Entführt" im Cast

Karin Lossow - Katrin Sass

- Ellen Norgaard - Rikke Lylloff

- Rikke Lylloff Rainer Witt - Till Firit

- Till Firit Solveig Borg / Patricia Hardt - Marion Kracht

- Dr. Brunner - Max Hopp

Holger - Tilo Nest

Lucjan Gadocha - Mearb Ninidze

Holm Brendel - Rainer Sellien

PM Dorit Martens - Jana Julia Rioth

Katharina Stozek - Milena Dreissig

"Der Usedom-Krimi - Entführt" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Der Usedom-Krimi - Entführt" steht auch gänzlich zeitunabhängig als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek.

