Der Usedom-Krimi - Strandgut in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt heute am 2.9.21 "Der Usedom-Krimi - Strandgut". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Der Spätsommer wird spannend im Ersten: Die ARD strahlt heute Abend "Der Usedom-Krimi - Strandgut" aus. Und wir sagen Ihnen, wann der Krimi zu sehen sein wird, wie die Handlung ist, welche Darsteller bei "Der Usedom-Krimi - Strandgut" eine Rolle bekommen haben und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek geben wird.

TV-Termin: "Der Usedom-Krimi - Strandgut" heute am 2.9.21 in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Der Usedom-Krimi - Strandgut" läuft am heutigen Donnerstag, 2. September 2021, in der ARD. Start ist um 20.15 Uhr. Die Zuschauer erwarten 90 Minuten voller Spannung. Der Film steht zusätzlich in der ARD-Mediathek als Stream zur Verfügung.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Der Usedom-Krimi - Strandgut"

Ada Harms hat ein gefährliches Hobby: Die Zehnjährige sammelt am Ufer Strandgut ein und bringt es in eine verlassene Hütte. Dort hat sie schon einige Fundstücke platziert. Gefährlich ist das Hobby vor allem deshalb, weil sich auch heute noch viele Tonnen Munition aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Grund des Meeres befinden. Durch den Wind gelangt weißer Phosphor an Land. Phosphor ist hochentzündlich - und damit besonders für Kinder sehr gefährlich.

Karin Lossow ist das Hobby der kleinen Ada bekannt. Sie kann und will ihr nicht verbieten, Strandgut zu sammeln. Sie möchte aber alles tun, um das Mädchen zu schützen. Deshalb sammelt sie selbst das Phosphor vom Strand auf.

Seine eigenen Probleme hat Adas Vater Raik. Er führt ein Unternehmen, das Kampfmittel birgt. In den vergangenen Monaten ist seine Firma in große finanzielle Nöte geraten. Ein großer Nackenschlag war auch eine jüngst verlorene Ausschreibung. Der Auftraggeber hatte sich für eine dänische Firma entschieden. In seiner Verzweiflung lässt sich Raik volllaufen - und attackiert Teamleiter Morten Olsen mit einem Taschenmesser. Raiks Lage ist dramatisch, er bittet Lossow um Hilfe beim Überzeugen von Staatsanwalt Dr. Brunner.

Eine weitere dramatische Note erhält die ganze Situation, als der Leichnam einer Frau am Ufer angeschwemmt wird. Vor allem für Kommissarin Ellen Norgaard stellt das eine große Herausforderung dar, vermutet sie doch, dass die Tote ihre lange Jahre verschollene Mutter sein könnte.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Usedeom-Krimi - Strandgut" im Cast

Karin Lossow - Katrin Sass

- Ellen Norgaard - Rikke Lylloff

- Rikke Lylloff Raik Harms - Ronald Kukulies

- Ada Harms - Anais Sterneckert

- Anais Sterneckert Holm Brendel - Rainer Sellien

Dr. Brunner - Max Hopp

Storm Nielsen - Martin Greis-Rosenthal

- Lucjan Gadocha - Merab Ninidze

- Merab Ninidze Henning Schulte - Walter Plathe

Dorit Martens - Jana Julia Roth

"Der Usedom-Krimi - Strandgut" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Der Film "Der Usedom-Krimi - Strandgut" ist auch gänzlich zeitunabhängig zu sehen: als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek. Der Abruf kostet nichts, noch nicht einmal eine Anmeldung.

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.