Der Usedom-Krimi - Träume in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt am 9.9.21 "Der Usedom-Krimi - Träume". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Hochspannung im Frühherbst: In der ARD läuft "Der Usedom-Krimi - Träume". Und wir sagen Ihnen an dieser Stelle, wann die Episode im TV zu sehen sein wird, welche Darsteller eine Rolle ergattert haben, wie die Handlung ist und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek gibt.

Der Usedom-Krimi - Träume am 9.9.21 in der ARD: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Der Usedom-Krimi - Träume" ist am Donnerstag, 9. September 2021, in der ARD zu sehen. Start ist um 20.15 Uhr. Die Folge dauert rund 90 Minuten und steht auch als Stream in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

Das ist die Handlung des ARD-Films "Der Usedom-Krimi - Träume"

Bauunternehmer Jörn Sievers hatte sich das so schön vorgestellt: Nach und nach wollte er Sohn Michi auf die Herausforderungen als Chef vorbereiten. Doch der enttäuscht ihn anhaltend. Deshalb steht nun statt des eigenen Sprösslings plötzlich der Schwiegersohn in spe, Sascha Hoerne, hoch im Kurs. Er ist mit Sievers Tochter Merle verlobt - und die große Hoffnung des Unternehmensbosses. Bis zu jenem Tag, an dem Sascha plötzlich tot aufgefunden wird. Sofort fällt der Verdacht auf Michi. Hat er den ungeliebten Gegenspieler umgebracht? Oder war es doch Dirk Bodin? Oder Ellen Norgaard?

Staatsanwalt Dr. Brunner stellt Recherchen an. Großes Interesse an einer Entlastung der nervigen Polizisten Ellen hat er nicht. Ohne diese Hilfe zieht sich der Strick immer enger zu. Schließlich ist es an Karin Lossow, Lichts ins Dunkel zu bringen. Mit Fortdauer ihrer Ermittlungen zeigt sich ein Bild aus enttäuschten Lebensträumen, Neid, Missgunst und Verzweiflung.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Usedom-Krimi - Träume" im Cast

Karin Lossow - Katrin Sass

- Ellen Norgaard - Rikke Lylloff

- Rikke Lylloff Jörn Sievers - Christian Kuchenbuch

- Ilka Bodin - Birge Schade

- Dirk Bodin - Karsten Antonio Mielke

- Michi Sievers - Dennis Mojen

- Merle Sievers - Lena Kalisch

- Lucjan Gadocha - Merab Ninidze

"Der Usedom-Krimi - Träume" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie freuen sich schon auf "Der Usedom-Krimi - Träume", haben aber bemerkt, dass Sie zum TV-Termin gar keine Zeit haben? Macht nichts: Schauen Sie sich den Film doch einfach im Internet an - als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek.

(AZ)

