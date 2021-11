Der Usedom-Krimi - Ungebetene Gäste in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigte gestern am 11.11.21 "Der Usedom-Krimi - Ungebetene Gäste". Wann war die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Spannende Zeiten im Ersten: In der ARD lief gestern "Der Usedom-Krimi - Ungebetene Gäste". Wann war der TV-Termin? Welche Darsteller sind mit von der Partie? Wie ist die Handlung? Gibt es auch die Möglichkeit, den Krimi als Stream in der Mediathek anzuschauen? Lesen Sie hier alle Antworten.

Der Usedom-Krimi - Ungebetene Gäste am 11.11.21 in der ARD: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Der Usedom-Krimi - Ungebetene Gäste" kam am Donnerstag, 11. November 2021, in der ARD zur Ausstrahlung. Los ging es wieder um 20.15 Uhr. Der Film dauert rund 90 Minuten an und ist auch als Stream in der ARD-Mediathek abrufbar.

Das ist die Handlung des ARD-Films "Der Usedom-Krimi - Ungebetene Gäste"

In der neuen Folge vom Usedom-Krimi wird es hochdramatisch: Eines Tages gerät Karin Lossows Reetdachhaus in Brand. Ein schwerer Schlag für die Hausbesitzerin. Immerhin gelingt es ihr mit Hilfe von Ellen Norgaard noch, sich selbst aus dem Feuer zu retten. Mit einer Rauchvergiftung landet Karin im Krankenhaus.

Dort trifft sie auf die ehemalige Krankenschwester Saskia Bernard, die sich bei einem Autounfall schwere Verletzungen zugezogen hat. Ihr Heilungsprozess schreitet zwar wie gewünscht voran, doch ihre Erinnerungen an den Unfall sind wie ausgelöscht. Dabei wären sie so wichtig, steht doch der Verdacht im Raum, dass ein Unbekannter die Frau mit Absicht überfahren wollte.

Der Unfall ist für Saskia ein weiterer Nackenschlag. Der noch viel größere war war vor mehreren Jahren schon erfolgt, als ihr Mann Kolja ins Wachkoma gefallen war. Karin versucht alles, um die Frau zu unterstützen - und den versuchten Mord aufzudecken.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Usedom-Krimi - Ungebetene Gäste" im Cast

Karin Lossow - Katrin Sass

- Ellen Norgaard - Rikke Lylloff

- Rikke Lylloff Rainer Witt - Till Firit

- Till Firit Dr. Brunner - Max Hopp



Lucjan Gadocha - Mearb Ninidze



- Mearb Ninidze Holm Brendel - Rainer Sellien

Dorit Martens - Jana Julia Rioth

- Jana Julia Rioth Katharina Stozek - Milena Dreissig

Ben Witt - Emil Belton

"Der Usedom-Krimi - Ungebetene Gäste" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie haben am Donnerstag schon eine andere Verabredung? Macht nichts: "Der Usedom-Krimi - Ungebetene Gäste" ist auch als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek verfügbar.

