Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Fiaker heute in der ARD: TV-Termin, Darsteller, Handlung

Die ARD zeigt heute am 8.4.21 den "Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Fiaker". Welche Schauspieler spielen mit? Wie ist die Handlung? Wann ist die TV-Ausstrahlung?

Es wird wieder spannend in der ARD. Der Sender zeigt im April "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Fiaker". Wir haben für Sie alle wichtigen Informationen zusammengestellt. Zum Beispiel, wie die Handlung ist, welche Darsteller mit im Cast sind und wann genau der TV-Termin ist.

Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Fiaker heute am 8.4.21 in der ARD: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Fiaker" ist heute am Donnerstag, 8. April 2021, in der ARD zu sehen. Start ist um 20.15 Uhr. Nach der Ausstrahlung im TV ist der Film für sieben Tage in der ARD-Mediathek als kostenloser Stream verfügbar.

Das ist die Handlung von " Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Fiaker" in der ARD

Bankier Schachner frönt dem Drogenkonsum. Besonders angetan hat es ihm Kokain. Regelmäßig zieht er eine Linie und beamt sich in andere Sphären. So ist auch der Plan an einem verhängnisvollen Tag, an dem Alexander Haller zufällig Zeuge des Drogenkonsums ist.

Der blinde Kommissar erriecht, dass etwas nicht stimmen kann: Es duftet zu intensiv nach Bittermandel. Und tatsächlich: Das Kokain ist versetzt mit Zyankalisalz - eine tödliche Mischung. Haller will seine Schwester Sophie noch warnen, doch er kommt zu spät. Sie vergiftet sich beim Wiederbelebungsversuch Schachners. Sie wird in eine Klinik gebracht und kämpft dort um ihr Leben.

Haller nimmt die Ermittlungen auf. Wer hat das Kokain verunreinigt, wer hat Schachner auf dem Gewissen? Unterstützung erhält er von Kommissarin Laura Janda. Schnell führt Hallers Spürnase die beiden zu einem Fiakerbetrieb, der eher ein Drogenumschlagplatz zu sein scheint. Von hier aus gehen Kokainlieferungen ins gesamte Stadtgebiet von Wien. Hat der dortige Chef Laimer etwas mit dem Zyankalisalz zu tun? Hallers Fahrer Niko soll das rausfinden. Er schleust sich in die Szene ein.

Gelingt es Haller, Janda und Niko, die Hintermänner ausfindig zu machen? Und: Können die Ärzte Sophies Leben retten? Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Tod im Fiaker" im Cast

Alexander Haller - Philipp Hochmair

- Nikolai Falk - Andreas Guenther

- Laura Janda - Jaschka Lämmert

- Sophie Haller - Patricia Aulitzky

- Solveig Schachner - Florence Kasumba

- Florence Kasumba Therese Maxeiner - Emily Cox

- Peter Lassmann - Michael Edlinger

- Marco Riedl - Michael Steinocher

- Alois Maxeiner - Karl Fischer

- Kurt Laimer - Rainer Wöss

- Dr. Hohmann - Gabriel Raab

Romanus Schachner - Alexander Lutz

- Lutz Schorschi - Sebastian Schindegger

...

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.