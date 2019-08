vor 17 Min.

Der Zauberer von "Farids Magische 13" im Porträt

"Farids Magische 13" startet heute auf ProSieben. Doch wer ist Magier Farid? Wir stellen Ihnen den Zauberer hier im Porträt vor.

"Farids Magische 13" startet heute mit Stargast Pietro Lombardi. Er muss den Magier aus einer scheinbar gefährlichen Situation befreien. Doch wer ist Farid eigentlich? Hier lesen sie mehr zum Magier, der hinter "Farids Magische 13" steckt.

Farid wurde 1981 im nordrhein-westfälischen Hagen geboren, seine Familie stammt aus dem Iran. Nach dem Abitur studierte er zunächst Jura an der Universität Bochum, machte dort allerdings keinen Abschluss – er brach vorzeitig ab. Mit der Zauberei kam er zum ersten Mal durch seinen persischen Großvater in Berührung.

Seine ersten Bühnenerfahrungen machte er schon mit 15 Jahren. "Mein Ziel ist es, das Publikum mit meiner Kunst zu berühren", sagt Farid über sich selbst. "Ich will jeden einzelnen Zuschauer mitnehmen auf eine kleine Reise, auf der er seine Sorgen für ein paar Momente vergessen kann und vielleicht für einen Augenblick wieder zum staunenden Kind wird." Er ist ein Magier der leisen Töne, der während seiner Shows eine besondere Nähe zum Publikum aufbaut.

"Farids Magische 13": Die Karriere des Magiers Farid

Der deutsch-iranische Zauberkünstler Farid wurde 2007 von Sony BMG als Magier unter Vertrag genommen. Bekannt wurde er 2008 vor allem durch seine Teilnahme an der ersten Staffel der - im Gewand einer Mystery-Sendung daherkommenden - Castingshow "The next Uri Geller" auf ProSieben, bei der er es auf den zweiten Platz schaffte. Später folgten verschiedene Auftritte als Talkshowgast in Sendungen wie TV total (ProSieben), Johannes B. Kerner, Markus Lanz (beide ZDF), Krömer - Die internationale Show (ARD) oder Inas Nacht (NDR).

Porträt: Farid hat schon vor "Farids Magische 13" im TV gezaubert

Nach seinen Talkshow-Auftritten erschien Farid hauptsächlich in eigener Sache im Fernsehen: Als Illusionisten und Täuschungskünstler konnte man ihn den Shows "Streetmagic" (ProSieben) oder "Mystified" (MTV) erleben.

2011 tourte er mit "Inside Magic – Werde Teil der Show" durch ganz Deutschland und war Special Guest der Castingshow "Das Supertalent" auf RTL. Seit Januar 2018 moderiert er eine eigene Sendung auf Sky.

Auch als Autor von Spielen und Büchern hat Farid schon gearbeitet: Im Verlag Kosmos erschien 2011 der Trickkasten "Farid - Seine coolsten Zaubertricks", 2012 kam dann das Buch "Du durchschaust mich nicht – Das Geheimnis der Magie" im Verlag Droemer Knaur. (AZ)

Hier finden Sie Näheres zu Farids neuer Show auf ProSieben: "Farids Magische 13" live im TV und Stream

Themen Folgen