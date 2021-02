vor 1 Min.

Der Zürich-Krimi: Borchert und die Zeit zu sterben - TV-Termin heute, Handlung und Darsteller

Der Zürich-Krimi "Borchert und die Zeit zu sterben" läuft bald in der ARD. Alle Infos zu TV-Termin, Handlung und Darsteller finden Sie hier.

Von Monique Neubauer

"Borchert und die Zeit zu sterben" heißt der Zürich-Krimi, der heute in der ARD zu sehen ist. Der Krimi handelt vom plötzlichen Tod des Uhrenherstellers Ludwig Sutter, der für einen handfesten Erbstreit sorgt.

Christian Kohlund spielt in der Hauptrolle den Anwalt Thomas Borchert. Alles zum TV-Termin, der Handlung und den Schauspielern finden Sie in diesem Artikel.

Zürich-Krimi "Borchert und die Zeit zu sterben": TV-Termin in der ARD

Der Zürich-Krimi "Borchert und die Zeit zu sterben" läuft am 18. Februar 2021 in der ARD. Der Krimi ist online drei Tage vor der Ausstrahlung und sechs Monate danach in der ARD-Mediathek verfügbar.

Die Handlung: Darum geht's in "Borchert und die Zeit zu sterben"

Der Tod des Uhrenherstellers Ludwig Sutter bringt einen heftigen Erbstreit mit sich, da ausgerechnet seine älteste Tochter Anna bei der Nachfolge außen vor bleibt. Sie wollte als Uhrmachermeisterin die Traditionsmanufaktur "Sutter & Valois" eigentlich weiterführen, doch alle Anteile gehen an ihre jüngeren Halbbrüder.

Der neue Firmenchef René sucht verzweifelt nach einer Idee, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Anna beauftragt währenddessen Borchert und Dominique damit, das Erbe anzufechten, gerät dann aber selbst unter Mordverdacht: René wird in seinem Büro erschlagen und Anna war als Letzte bei ihm und ihre Fingerabdrücke werden auf der Tatwaffe gefunden.

Doch Borchert weiß, dass da etwas nicht stimmt. Und tatsächlich fällt der Blick auf den Geschäftsführer Gassner. Borchert kommt einem dubiosen Übernahmemanöver auf die Schliche und enthüllt noch ein weiteres, bisher unentdecktes Verbrechen.

Darsteller: Die Besetzung und Schauspieler im Zürich-Krimi "Borchert und die Zeit zu sterben"

Rolle Schauspieler Thomas Borchert Christian Kohlund Dominique Kuster Ina Paule Klink Marco Furrer Pierre Kiwitt Anna Sutter Eugenie Anselin Michel Sutter Wolf Danny Homann Richard Gassner Tilo Nest Jo Biller Florian Thunemann Roman Decker Florian Anderer Georg Weber Michael Gempart Dr. Reto Zanger Robert Hunger-Bühler Urs Aeggi Yves Wüthrich Rene Sutter Konstantin Marsch Regula Gabrielli Susi Banzhaf Beat Bürki Andrea Zogg Simone Sutter Sinja Dieks René Sutter Konstantin Marsch Ludwig Sutter Heinz Trixner Empfangsdame Julia Titze Kai Brunner Michael S. Ruscheinsky Oberkellner Konstantin Bez Asiatin Nina Fog Doorman Gregory Reymont

