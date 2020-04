10:33 Uhr

"Der goldene Hinkelstein": Im Oktober erscheint ein neuer Asterix

Im März 2020 war der Asterix-Zeichner Albert Uderzo gestorben. Im Oktober erscheint nun ein neues Abenteuer rund um den schlauen Gallier. Was dahinter steckt.

Asterix und Obelix begeistern seit Jahrzehnten große und kleine Comic-Leser. Ende Oktober erscheint nun ein Sonderalbum: "Der goldene Hinkelstein". Was an dem neuen Band so besonders ist und worum es darin geht.

"Der goldene Hinkelstein": Das ist die Handlung des neuen Asterix-Abenteuers

Das ganze Dorf ist in Aufruhr: Troubadix hat beschlossen, am legendären Gesangswettbewerb für die Barden Galliens teilzunehmen. Der Gewinner des Wettbewerbs wird traditionell mit dem goldenen Hinkelstein ausgezeichnet.

Weil auch die Römer großes Interesse an diesem Wettbewerb haben, werden Asterix und Obelix beauftragt, Troubadix zu seinem Schutz zu begleiten. Sie dürfen ihm nicht von der Seite weichen – koste es, was es wolle. Keine leichte Aufgabe bei dem nervigen Barden.

Asterix-Comic: Wann erscheint "Der goldene Hinkelstein"?

Am 21. Oktober 2020 erscheint das Sonderalbum "Der goldene Hinkelstein". Der Band wird 48 Seiten haben. Das Hardcover wird 13 Euro und das Softcover 6,90 Euro kosten.

Was macht "Der goldene Hinkelstein" so besonders?

Das Besondere am neuen Comic ist, dass es ein Asterix-Abenteuer von den original Asterix-Vätern, mit Texten von René Goscinny und Zeichnungen von Albert Uderzo, ist. Die Geschichte wurde 1967 in Frankreich als Schallplatte mit Begleitheft veröffentlicht, jedoch niemals als Album und noch nie in deutscher Sprache.

Im März war er mit 92 Jahren gestorben: Zeichner Albert Uderzo mit seinen gallischen Helden Asterix und Obelix. Im Oktober erscheint ein neues Abenteuer: "Der goldene Hinkelstein". Bild: Stephane De Sakutin/AFP, dpa

Die Story ist von René Goscinny mit dem für ihn typischen Witz verfasst, die Zeichnungen tragen den Pinselstrich Albert Uderzos. Ende 2019 wurden die Zeichnungen, die Uderzo 1967 zur Untermalung des Szenarios seines Freundes anfertigte, von einem Mitarbeiter und noch unter seiner Aufsicht restauriert.

Mehr als 350 Millionen Asterix-Comics verkauft

Albert Uderzo war am 24. März 2020 im Alter von 92 Jahren an einem Herzinfarkt in Neuilly-sur-Seine, einem Vorort von Paris gestorben. René Goscinny ist bereits 1977 mit 51 Jahren gestorben. Ihre Asterix-Comics wurden in mehr als 100 Sprachen übersetzt. Weltweit wurden mehr als 350 Millionen Exemplare verkauft.

Zudem entstanden mehrere Zeichentrick- und Realfilme über die beiden Gallier Asterix und Obelix, die sich zusammen mit ihrem Dorf gegen das übermächtige römische Reich auflehnen - und so das eine oder andere Mal auch mit Cäsar zusammenstoßen. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen