20:32 Uhr

Der kleine Prinz ohne Namen Panorama

Die Briten sind nach der Geburt vom dritten Royal Baby im Prinzen-Fieber: Nur, welchen Namen wird der Kleine künftig tragen?

Von Katrin Pribyl

Es ist ein Junge, wo doch fast alle auf ein Mädchen getippt hatten, zumindest die zuverlässigsten Wahrsager des Königreichs, die Buchmacher. Aber Geschlecht hin oder her: Die Nation zeigt sich hocherfreut über Baby "Nummer drei" von Catherine, Herzogin von Cambridge, und Prinz William – nach dem vierjährigen Thronfolger Prinz George und der zwei Jahre alten Prinzessin Charlotte.

Royal Baby: Die Briten sind im Prinzen-Fieber

Kate war um 11.01 Uhr Ortszeit nach wenigen Stunden Wehen niedergekommen mit dem Prinzen, 3,8 Kilo schwer und gesund, wie vom Kensington-Palast erst per Twitter und anschließend auch von Ausrufer Tom Crier verkündet wurde. Nur eine Frage blieb vorerst unbeantwortet: Wie heißt der Kleine?

Die Entzückung über das Baby sei eine "durch und durch britische Sache", meinte am späten Nachmittag eine Kommentatorin. Glücklicherweise haben die traditionsverliebten Briten so einiges an althergebrachten Gepflogenheiten zu bieten. So erfuhr beispielsweise jeder, der es hören wollte oder nicht, dass Königin Elizabeth II. als Erste von der frohen Kunde erfahren hat. Und dass der kleine Prinz mit Salutschüssen vom Tower of London sowie im Green Park nahe des Buckingham-Palasts auf der Welt begrüßt wird.

11 Bilder Willkommen Royal Baby: Kate und William zeigen ihren Sohn Bild: Tim Ireland, John Stillwell, Dominic Lipinski, Kirsty Oconnor

Auf die Royals ist jedenfalls Verlass. Egal, ob Großbritannien gerade von bedrückenden Brexit-Meldungen überschwemmt wird oder, wie dieser Tage, die Einwanderungspolitik für Empörung sorgt. Es ist abermals die Königsfamilie, die für gute Stimmung sorgt und damit der konservativen Regierung ganz nebenbei den größten Dienst erweist.

Themen Folgen