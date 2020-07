Designer-Shoppingtour mit Baby und Schönheits-OP: Klatsch der Woche

Harald Glööckler mag sein Zweithaar, Ann-Kathrin Götze schleppt ihr Söhnchen zu Dior und Kretschmer gießt Blumen. Unser Ausflug in die Welt der Reichen und Schönen.

Kann man sie noch ertragen, die Frauen der prominenten Fußballer? Nein, kann man nicht. Zumal man sie nicht unterscheiden kann von all den Influencerinnen und den prominenten Schwangeren wie Lena Gercke und Barbara Meier, die nach der Niederkunft total flach sind – in etwa so wie es Großbritanniens Kate schon demonstriert hat.

Da waren mal Babys drin?? Das fragen sich Leserinnen beim Anblick von Ann-Kathrin Götzes After-Baby-Body. „Das ist natürlich absoluter Quatsch“, wenn es nach Götze geht. „Mein Bauch war schon immer total flach“, verriet Ann-Kathrin der Postille OK! Deshalb sei er wieder schneller dünner geworden als andere Körperzonen. Andere Frauen können von solch nicht vorhandenem Bäuchlein nur träumen. Ungerecht ist das halt, und wie!

Früh übt sich... Das dachte sich wohl Frau Götze – und unternahm mit dem erst wenige Wochen alten Söhnchen Rome – das ist knapp am Mädchen-Namen vorbei – erst einmal eine Designer-Shoppingtour. Rome darf dank Closer erfahren, welche It-Bags, Dior-Teile und lustig funkelnde Bling-Bling-Schmuckstücke es mal wieder in Mamas XXL-Einkaufstüten geschafft haben.

Daniela Katzenberger: Ärger mit der Mutti-Mafia

Oft sind Frauen schwer zu verstehen. Geschlechtsgenossin Daniela Katzenberger fährt daher ihre Krallen aus, wenn es in dem Buch „Die Mutti-Mafia kann mich mal...gernhaben“ um Kindererziehung geht. Da wird die Katze in Closer kritisiert, weil Tochter Sophia kein glutenfreies Dinkelgebäck knabbert. Auch das überladene Kinderzimmer mit ordentlich Pink samt der Anzahl der Puppen sind der Mafia ein Dorn im Auge.

Allenfalls zur Mode-Mafia, wenn überhaupt, gehört indes der Designer Guido Maria Kretschmer, der Closer zufolge ein bürgerliches Hobby pflegt: „Das Blumengießen würde ich nie vergessen! Ich gieße auch manchmal Blumen in Ämtern.“ Die Folge: Der Gärtner im Hamburger Bauamt ist seither arbeitslos. Als Guido die Pflanzen „total vertrocknet“ vorfand, griff er kurzerhand zur Gießkanne wie sonst zum Maßband!

Harald Glööckners Schönheitsgeheimnis: Ein paar Spritzen hier und da

Kollege Harald Glööckler hat es mehr mit dem Beauty-Doc als mit Petunie und Gummibaum. Neue Post kennt seine Schönheitsrituale: „Nach ein paar Spritzen sehe ich endlich wieder aus wie gemalt. Von Aschenputtel zu Joan Collins!“ Ob das eine Verbesserung ist?

Modedesigner Harald Glööckler liebt seine Schönheitsrituale - und seine Zweitfrisur. Bild: Christian Charisius, dpa

Glööckler zitiert die Modeschöpferin Coco Chanel: „Eine Frau sollte sich stets zurechtmachen, denn es könne jederzeit passieren, dass ihr der Mann ihres Lebens über den Weg läuft.“ Glööckler sucht zwar keinen neuen Mann, „aber ich will wieder für alles bereit sein!“ tönt er in Neue Post. Und „ich will Drama, kein gewöhnliches Toupet“. Dafür wird der Kopf rasiert, damit eine Zweitfrisur aufgeklebt werden kann. Es ist so vieles möglich im Leben.

Themen folgen