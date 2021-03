vor 32 Min.

Desperate Housewives auf Disney+: Alle Infos zur Handlung und Besetzung

"Desperate Housewives" ist mit Staffel eins bis acht bei Disney+ zu sehen. Alle Infos rund um die Handlung und den Cast erhalten Sie hier bei uns.

Von Monique Neubauer

"Desperate Housewives", die amerikanische Kult-Serie ist bei Disney+ zu sehen. Die Comedy-Drama-Serie wurde von Oktober 2004 bis Mai 2012 für den US-Sender ABC produziert. Ab April 2005 war "Desperate Housewives" dann auch im deutschsprachigen Raum zu sehen.

Um was sich die Handlung der "verzweifelten Hausfrauen" dreht, lesen Sie hier. Außerdem stellen wir Ihnen die Schauspieler und Synchronsprecher der Serie vor.

Seit wann ist "Desperate Housewives" auf Disney+ zu sehen?

Seit dem 23. Februar sind Staffel eins bis acht bei Disney+ verfügbar. Insgesamt hat die Serie 180 Episoden. Das Serienfinale ist eine zweistündige Einzelfolge.

Handlung: Darum geht es in der Serie "Desperate Housewives"

Die Serie handelt von den Erlebnissen der vier Nachbarinnen und Freundinnen Susan, Lynette, Bree und Gabrielle und deren Familien und Freunden. Sie leben in der Wisteria Lane in der fiktiven Stadt Fairview im fiktiven amerikanischen Bundesstaat Eagle State. Die einzelnen Geschichten drehen sich in jeder Staffel um ein Geheimnis, das in irgendeiner Weise mit dem Leben der vier Hauptdarstellerinnen verknüpft ist. Eine weitere Nachbarin, Mary Alice Young, begeht in der ersten Episode Suizid und kommentiert fortan das Leben ihrer Freundinnen aus dem Jenseits. Das sind die Hausfrauen der Serie:

Lynette Scavo: möchte eine "Supermutter" für ihre vier Kinder sein und zugleich eine erfolgreiche Karrierefrau. Ihr Ehemann Tom ist beruflich ständig auf Reisen und hält sich so aus Erziehungsfragen und dem Haushalt raus. Aus Verzweiflung greift sie sogar ab und an zu den ADHS-Tabletten ihrer Kinder.

möchte eine "Supermutter" für ihre vier Kinder sein und zugleich eine erfolgreiche Karrierefrau. Ihr Ehemann Tom ist beruflich ständig auf Reisen und hält sich so aus Erziehungsfragen und dem Haushalt raus. Aus Verzweiflung greift sie sogar ab und an zu den ADHS-Tabletten ihrer Kinder. Bree Van de Kamp : möchte eine perfekte Hausfrau und Mutter für ihre zwei Kinder sein. Außerdem will sie ihre Ehe retten. Sie freundet sich jedoch mit dem Apotheker George Williams an, der sich zum Ziel gesetzt hat, Bree um jeden Preis zu erobern. So verschreibt er Brees herzkrankem Ehemann Rex ein falsches Medikament, das zu dessen Tod führt.

: möchte eine perfekte Hausfrau und Mutter für ihre zwei Kinder sein. Außerdem will sie ihre Ehe retten. Sie freundet sich jedoch mit dem Apotheker an, der sich zum Ziel gesetzt hat, Bree um jeden Preis zu erobern. So verschreibt er Brees herzkrankem Ehemann Rex ein falsches Medikament, das zu dessen Tod führt. Susan Mayer : Sie ist alleinerziehende Mutter und hat ein Auge auf ihren neuen Nachbarn Mike Delfino geworfen. Da die Nachbarin Edie es ebenfalls auf den gutaussehenden Mann abgesehen hat, entbrennt zwischen den beiden Frauen ein Kampf um den Witwer.

Sie ist alleinerziehende Mutter und hat ein Auge auf ihren neuen Nachbarn geworfen. Da die Nachbarin Edie es ebenfalls auf den gutaussehenden Mann abgesehen hat, entbrennt zwischen den beiden Frauen ein Kampf um den Witwer. Gabrielle „Gaby“ Solis: Sie ist Model und hat den gutverdienenden Geschäftsmann Carlos Solis geheiratet. Sie gibt ihren Job auf, und beide ziehen in die Wisteria Lane. Wegen seiner ständigen Abwesenheit beginnt sie eine Affäre mit dem Gärtner John Rowland .

Besetzung: Das sind die Schauspieler im Cast von "Desperate Housewives"

Hier eine Auflistung der Hauptrollen von "Desperate Housewives":

Schauspieler Rollenname deutsche Synchronsprecher Teri Hatcher Susan Delfino Bettina Weiß Felicity Huffman Lynette Scavo Victoria Sturm Marcia Cross Bree Weston Judith Brandt Eva Longoria Gabrielle "Gaby" Solis Anna Carlsson Brenda Strong Mary Alice Young Andrea Kathrin Loewig Ricardo Antonio Chavira Carlos Solis Marco Kröger James Denton Michael " Mike " Delfino Marek Erhardt

(AZ)

