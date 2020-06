vor 35 Min.

"Destroy All Humans!": Release, Gameplay, Trailer

Im Sommer wird das Remake von "Destroy All Humans!" für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Alle Infos rund um Gameplay und Release sowie einen Trailer gibt es hier.

In "Destroy All Humans!" ist der Name Programm: Als kleiner Alien gilt es in verschiedenen Missionen, die DNA von Menschen zu extrahieren - diesen Vorgang überleben sie jedoch leider nicht. Das Action-Adventure bietet eine offene Spielwelt und kam bereits im Jahr 2005 erstmals für die PlayStation 2 und die Xbox auf den Markt. Alle Infos zu Release und Gameplay des Remakes haben wir hier für Sie. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels auch einen Trailer.

"Destroy All Humans!": Release

Das Remake von "Destroy All Humans!" wird am 28. Juli 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC erscheinen. Damit ist das Spiel auch erstmals für PC-Spieler zu haben - das Original im Jahr 2005 wurde nur für Konsolen veröffentlicht.

"Destroy All Humans!": Gameplay

Am Ziel des Spiels hat sich im Remake nichts verändert: Alle Menschen zerstören und ihre DNA extrahieren lautet weiterhin der Auftrag. Das Action-Adventure wurde nicht nur schöner gemacht und aufpoliert, sondern völlig neu mit der Unreal Engine 4 entwickelt. An der Story haben die Entwickler nichts geändert, es wurden jedoch die modernen Möglichkeiten genutzt, um die Steuerung zu verbessern und das HUD (Head-Up-Display) zu überarbeiten.

Man steuert den kleinen Außerirdischen Cryptosporidium 137 in der Third-Person-Perspektive durch eine offene Spielwelt und hat Zugriff auf ein großes Arsenal an Waffen und Fähigkeiten. Beispielsweise kann man sich in NPCs (Nicht-Spieler-Charaktere) verwandeln, um unerkannt zu bleiben oder mit einem Raumschiff von oben für Unheil sorgen.

Trailer zu "Destroy All Humans!"

Einen Trailer zum Remake des Klassikers können Sie sich hier ansehen:

