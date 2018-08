Deutsche Jugendgruppe nach Unwetter von Campingplatz evakuiert

07:07 Uhr

In Südfrankreich wird ein Betreuer einer deutschen Jugendgruppe vermisst. Wassermassen hatten sein Wohnmobil weggerissen. Polizisten fanden es zerstört am Ardèche-Ufer.

Nach Starkregen und Überschwemmungen auf Campingplätzen in Südfrankreich wird seit Donnerstag ein 75-jähriger Deutscher vermisst. Der Mann wollte sich nach Angaben der Behörden in einem Wohnmobil vor den Wassermassen retten. Die Behörden in Südfrankreich wollen an diesem Freitag die Suche nach ihm fortsetzen. Dazu werde auch ein Hubschrauber eingesetzt, berichtete der Nachrichtensender BFMTV unter Berufung auf die Präfektur in Nîmes.

Es soll sich um einen 75-jährigen Betreuer eines Ferienlagers mit Kindern aus Deutschland handeln. Die über Hundert Kinder der Gruppe aus Leverkusen wurden nach früheren Angaben der Präfektur in Sicherheit gebracht. Vier Teilnehmer kamen wegen Unterkühlung ins Krankenhaus.

Durch die heftigen Regenfälle hatte sich das bei Touristen beliebte Gewässer Ardèche in der Region nördlich von Avignon in einen reißenden Fluss verwandelt, wie Fernsehbilder zeigten.

Polizei findet Wohnwagen zerstört am Ardèche-Ufer

Wie die südfranzösische Polizei mitteilte, wurde der Wohnwagen des 75-Jährigen auf einem Campingplatz in dem Ort Saint-Julien de Peyrolas von den Wassermassen weggerissen und später zerstört am Ardèche-Ufer aufgefunden. Einsatzkräfte starteten eine breit angelegte Suche nach dem Mann, die bisher jedoch erfolglos blieb. Die Bemühungen seien "vergeblich" geblieben, teilte die Feuerwehr mit.

Die Gruppe von mehr als Hundert deutschen Kindern und Jugendlichen aus dem Raum Leverkusen bei Köln konnte hingegen von den Rettungskräften in Sicherheit gebracht worden. Insgesamt wurden 184 Menschen von drei Zeltplätzen nach Angaben der Einsatzkräfte mit Hilfe von Hubschraubern und Tauchern in Sicherheit gebracht. 80 Menschen hätten sich in ernsthafter Gefahr befunden.

Zehn Menschen wurden in Krankenhäusern behandelt, darunter auch fünf Minderjährige. Fast 270 Feuerwehrleute sowie vier Helikopter waren im Einsatz. Die Ardèche ist ein beliebtes Urlaubsziel unter anderem für Kanufahrer und Wanderer.

Schwere Zerstörungen an Campingplätzen

Auf den betroffenen Campingplätzen richteten die Wassermassen schwere Zerstörungen an: Zahlreiche Zelte wurden weggerissen, der Boden verwandelte sich in Schlamm. Die 37-jährige Touristin Gudrun Weissmeyer aus München sagte, sie brauche mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern nun dringend eine Notunterkunft. Sie hätten nicht mit solchen Unwettern gerechnet und müssten nun in Sandalen durch den Schlamm waten.

Auch die Präfektur des Départements Gard sprach von "außergewöhnlich" starken Regenfällen. Wegen möglicher Überschwemmungen waren zuletzt noch acht Verwaltungsbezirke im Süden und Osten Frankreichs in Alarmbereitschaft.

Wegen Gewitter sind Tausende Menschen ohne Strom

In der Touristenregion um die Flüsse Dordogne und Lot fiel in tausenden Haushalten der Strom aus. Auch in Lothringen und an der Mosel nahe der deutschen Grenze waren zahlreiche Menschen betroffen. In der Umgebung des Ortes Forbach nahe Saarbrücken rückte die Feuerwehr zu mehreren Noteinsätzen aus. In Straßburg und Metz blieben Parks und städtische Friedhöfe sicherheitshalber geschlossen.

Nach einer wochenlangen Hitzewelle hatte der Wetterdienst Météo France ähnlich wie im Westen und Südwesten Deutschlands vor heftigen Regenfällen und Gewittern gewarnt. (afp)

