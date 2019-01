21:36 Uhr

Deutsche Touristin stirbt bei Busunfall auf Kuba Panorama

Bei einem schweren Busunglück in Kuba sind sieben Menschen gestorben, darunter auch eine deutsche Touristin. Der Bus war wohl auf einer nassen Straße umgekippt.

Bei einem schweren Busunglück im Osten Kubas sind mehrere Menschen ums Leben gekommen, darunter eine deutsche Touristin. Die deutsche Botschaft in Kuba bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Freitag den Tod der Frau, nähere Angaben gab es zunächst nicht. Bei dem Unfall waren insgesamt sieben Menschen gestorben, 33 weitere wurden zudem verletzt. Fünf Verletzte befanden sich noch in Lebensgefahr. Bei drei Todesopfern wurde die Identität offiziell bekannt gegeben: Bei ihnen handelte es sich um zwei Männer und eine Frau aus Kuba.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenplattform Cubadebate ereignete sich der Unfall am Donnerstagnachmittag auf einer Straße zwischen Guantánamo und Baracoa. Der Fahrer habe die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Augenzeugen sagten der kubanischen Nachrichtenagentur ACN, dass die Straße zum Unfallzeitpunkt nass und glatt gewesen sei. Der Bus kippte bei dem Unglück auf die Seite, wie auf Bildern zu sehen war. Laut ACN waren 22 Ausländer an Bord des Busses. (dpa)

