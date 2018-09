16:35 Uhr

Deutsche Urlauberin von Elefanten getötet

Auf einer Safari in Simbabwe kam eine deutsche Urlauberin Elefanten zu nahe und wurde von ihnen angegriffen. Solche Angriffe sind in Simbabwe keine Seltenheit.

Eine deutsche Urlauberin ist in einem Nationalpark in Simbabwe von Elefanten totgetrampelt worden. Die 49 Jahre alte Frau war im nördlichen Nationalpark Mana Pools dabei, die Dickhäuter zu fotografieren und kam ihnen dabei offenbar zu nahe, wie der Sprecher der Nationalparkverwaltung, Tinashe Farawo, am Donnerstag sagte.

Urlauberin erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen

Die Safari-Urlauberin war demnach mit zwei anderen Touristen und einem Reiseführer unterwegs, zunächst in Kanus und dann zu Fuß. Nach dem Angriff der Elefanten am Mittwoch wurde die Urlauberin in ein örtliches Krankenhaus gebracht, dort erlag sie am Donnerstag ihren Verletzungen. Die übrigen Mitglieder der Reisegruppe konnten noch vor den Elefanten flüchten, sie stehen aber unter Schock, wie Farawo erklärte. Der Name der Urlauberin wurde zunächst nicht mitgeteilt, da ihre Angehörigen noch verständigt werden mussten.

Bei den meisten Safaris in Afrika sitzen Urlauber in Autos und sind damit von den Wildtieren getrennt. Safaris, bei denen Urlauber zu Fuß in Nationalparks unterwegs sind, gelten als deutlich riskanter.

Laut Nationalparkverwaltung gab es is Simbabwe 41 Elefantenangriffe in 2017

Der Nationalpark Mana Pools, ein Unesco-Weltkulturerbe, liegt südlich des Grenzflusses Sambesi und ist mit Becken und Kanälen durchzogen, weswegen viele Safaris zu Fuß oder in Kanus stattfinden. In dem Park gibt es der Verwaltung zufolge rund 12.000 Elefanten.

In Simbabwe, einem Land im südlichen Afrika, kommt es immer wieder zu Angriffen von Wildtieren. 2017 gab es der Nationalparkverwaltung zufolge 41 Fälle, in denen Elefanten auf Menschen losgegangen sind. Insgesamt 56 Tiere wurden wegen Angriffen auf Menschen erlegt, darunter 14 Krokodile, 10 Nilpferde, 8 Elefanten und 6 Löwen. (dpa)

