vor 33 Min.

Deutsche haben weniger Angst als im Vorjahr

Die Stimmung unter den Deutschen ist so gut wie seit 25 Jahren nicht mehr, zeigt eine R+V-Umfrage. Besonders die Ängste vor Terroristen und Donald Trump sind gesunken.

Die Deutschen sind im Durchschnitt weniger von Ängsten geplagt als in den vergangenen Jahren. Die Stimmung sei insgesamt so gut wie seit 25 Jahren nicht mehr, heißt es in der Auswertung der repräsentativen Umfrage "Die Ängste der Deutschen" vom Sommer dieses Jahres, die am Donnerstag vorgestellt wurde. Seit 1992 gibt die R+V-Versicherung die Umfrage in Auftrag. Besonders die Ängste vor Terroristen und der Politik von US-Präsident Donald Trump plagen heute weniger Menschen als vor einem Jahr.

Angst vor steigenden Mieten landet auf Platz sechs

Insgesamt fürchtet mehr als jeder zweite der rund 2400 befragten Bundesbürger ab 14 Jahren, dass der Staat durch die große Zahl von Flüchtlingen überfordert ist und dass es mehr Spannungen zwischen Deutschen und eingewanderten Ausländern gibt. Die Angst vor der Politik von Trump wird ähnlich oft genannt. Das Thema steigende Mieten wurde erstmals abgefragt und landete auf Platz sechs, der Klimawandel erst auf Platz zwölf. 30 Jahre nach dem Mauerfall wurde ein Unterschied aber wieder größer: In Ostdeutschland sind alle Ängste weiter verbreitet als in Westdeutschland. (dpa)

