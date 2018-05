22:05 Uhr

Deutscher Kandidat Michael Schulte sorgt beim ESC für Gänsehaut Panorama

Mit viel Gefühl sang Michael Schulte am Samstag beim ESC 2018 seine Ballade. In den letzten Jahren landete Deutschland stets hinten. Schafft Schulte die Wende?

Jetzt heißt es hoffen: Mit seiner Ballade "You let me walk alone" hat Michael Schulte Deutschland ins Finale des Eurovision Song Contest (ESC) geführt. Der 28-Jährige sang sein Lied am Samstagabend in Lissabon ab genau 22 Uhr mit viel Gefühl, begleitet von grafischen Einblendungen und Fotos im Hintergrund und ohne große Showeffekte. Das Lied hat er seinem Vater gewidmet, der starb, als sein Sohn noch ein Teenager war.

Schultes Auftritt verlief ohne Störungen, bei der britischen Interpretin zwei Nummern zuvor war ein Mann auf die Bühne gestürmt und hatte der Sängerin SuRie das Mikrofon entrissen. Er wurde von der Bühne gezerrt - die Britin konnte souverän ihren Auftritt zu Ende führen.

ESC 2018: Michael Schulte startet als Elfter

Michael Schulte, der im niedersächsischen Buxtehude wohnt, singt bevorzugt auf Englisch, auch in seinem Song für Lissabon. Er ist die große Hoffnung der deutschen ESC-Fans, diesmal nicht wie in den vergangenen Jahren ganz hinten zu landen. Levina kam 2017 nur auf den vorletzten Platz, in den Jahren 2016 und 2015 landeten Jamie-Lee sowie Ann Sophie jeweils auf dem letzten Platz. Am Tag vor dem Finale war Schulte bei den internationalen Buchmachern plötzlich auf einen der vorderen Ränge geklettert.

Als Favoritinnen der internationalen TV-Show gelten weiterhin Eleni Foureira aus Zypern mit dem feurigen Song "Fuego" und Netta aus Israel mit dem schrillen K-Pop-Song "Toy".

Insgesamt kämpfen im Finale auch diesmal wieder 26 Länder bei dem größten Musikwettbewerb der Welt um den Sieg. Darunter ist auch das ESC-verrückte Australien, das seit 2015 teilnehmen darf. Der Sieger steht erst nach Mitternacht fest.

ESC-Party auf der Hamburger Reeperbahn

Rund 3000 Fans kamen zum Auftakt der offiziellen "Countdown für Lissabon"-Party des 63. Eurovision Song Contest (ESC) auf die Hamburger Reeperbahn gekommen. Gut gelaunt genoss die Menge die letzten Sonnenstrahlen des Tages und fieberte gemeinsam mit Moderatorin Barbara Schöneberger dem Finale entgegen, dessen Beginn um 21.00 Uhr in der portugiesischen Hauptstadt anstand. Das Erste übertrug den "Countdown". (dpa/AZ)

