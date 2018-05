Deutscher Radfahrer spurlos in Mexiko verschwunden

Weil Einbrecher in Goslar einen Schultresor aufgebrochen hatten, mussten Abi-Matheaufgaben in acht Bundesländern ausgetauscht werden. Auch Bayern war betroffen.

"GoT"-News-Blog

"Game of Thrones": "The Winds of Winter" läuft erst 2019

"Game of Thrones": George R.R. Martin lässt Fans mit "The Winds of Winter" bis 2019 warten. Dafür soll im November "Fire and Blood" als Buch erscheinen.