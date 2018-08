Sommer 2018 - Jahrhundertsommer 2003 war noch heißer

Mehr Exoten

Es schlängelt in Deutschland

Eine Anakonda im See, eine Boa constrictor auf der Straße - Schlangen sorgten zuletzt für Aufregung in Deutschland. In den meisten Fällen ging es um ausgesetzte oder ausgebüxte Exoten. "Wir baden hier die ganzen Trends aus", klagt ein Tierheim-Sprecherin.