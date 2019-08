16:47 Uhr

Deutscher und Österreicher sterben beim Canyoning

In den italienischen Alpen sind der Bergrettung zufolge ein Deutscher und ein Österreicher beim Canyoning in einer Wildwasser-Schlucht tödlich verunglückt.

Ein Deutscher und ein Österreicher sind beim Canyoning in den italienischen Alpen gestorben. Der 48-Jährige aus Kirchheim unter Teck in Baden-Württemberg und der 41-Jährige seien in einer Wildwasser-Schlucht in Valchiavenna an der Schweizer Grenze ums Leben gekommen, teilte die Bergrettung der Lombardei am Samstag mit. Sie seien mit einer Gruppe von sieben deutschsprachigen Urlaubern unterwegs gewesen und in der Nacht zu Samstag nicht zu ihrer Unterkunft zurückgekehrt. Daraufhin habe der Wirt die Rettung alarmiert.

Fünf Menschen seien außerhalb der Schlucht ausfindig gemacht worden, heißt es in der Erklärung weiter. Einen Mann hätten sie tot in Seilen verstrickt unter einem Wasserfall gefunden, der andere sei am Morgen 300 Meter weiter flussabwärts entdeckt worden. Auf Facebook veröffentlichte die Bergrettung Fotos und Videos zum Einsatz in der Wildwasser-Schkucht. (dpa)

Intervento in Valchiavenna (SO) Recupero di due persone decedute a Gordona Gepostet von Soccorso Alpino e Speleologico Lombardia - CNSAS am Samstag, 3. August 2019

GORDONA (SO) - Due persone, un uomo di 41 anni, CPT le iniziali, cittadino austriaco, e un altro di 48 anni, HPA,... Gepostet von Soccorso Alpino e Speleologico Lombardia - CNSAS am Samstag, 3. August 2019

