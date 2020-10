vor 49 Min.

Deutschland 89 (Amazon Prime): Trailer, Folgen, Handlung, Darsteller

"Deutschland 89" ist auf Amazon Prime Video zu sehen. Start von Staffel 3, Folgen, Besetzung, Trailer und Handlung - hier die Infos.

Nach " Deutschland 83" und "Deutschland 86" erschien nun mit "Deutschland 89" Staffel 3 der Serie im Stream auf Amazon Prime Video. 2015 feierte die Spionageserie ihre Premiere bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin. Jörg und Anna Winger sind die Showrunner von "Deutschland 89".

Was ist zu den Folgen von Staffel 3 bekannt? Welche Schauspieler sind im Cast? Gibt es einen Trailer? Lesen Sie hier die Antworten und weitere Infos zur Handlung von "Deutschland 89" auf Amazon Prime Video.

"Deutschland 89", Staffel 3 im Stream: Start auf Amazon Prime Video

Die Serie ist seit dem 25. September für alle Prime-Kunden zu sehen. Eine Prime-Mitgliedschaft kostet 69 Euro im Jahr. Als nicht Prime-Kunde fallen monatlich 7,99 Euro für Amazon Prime Video an.

Die Handlung von "Deutschland 89"

In der Serie geht es um DDR-Grenzsoldat Martin Rauch, der auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges als Spion in die Bundeswehr eingeschleust wird. Die Handlung dreht sich überwiegend um die Streitigkeiten zwischen Ost und West und die daraus resultierende Angst vor einem Dritten Weltkrieg. Martin Rauch nimmt seinen Spionageantrag nur widerwillig an. In der zweiten Staffel arbeitet er als Doppelagent für die BRD und die DDR steht kurz vor dem Bankrott. Staffel 3, "Deutschland 89", beschäftigt sich mit dem Mauerfall. Außerdem stehen die Protagonisten vor schwierigen Entscheidungen - privat und beruflich.

"Deutschland 89", Staffel 3 auf Amazon Prime: Titel und Folgen im Überblick

Staffel 3 hat insgesamt acht Folgen. Auch die 1. Staffel hatte acht Folgen, die zweite Staffel zehn. Außerdem gab es zwei Spezial-Folgen. Die Episoden haben eine Dauer von etwa 45 Minuten. Hier die Titel von "Deutschland 89" im Überblick:

Kyrie Eleison

November Nights

Magic

Operation Condor

Timișoara Rebellion

Quando Ti Guardo

Phase Zwei

The End Of History

Besetzung von "Deutschland 89", Staffel 3: Das sind die Schauspieler

Jonas Nay spielt in der Serie eine der Hauptrollen. Hier finden Sie eine Auswahl des Casts im Überblick:

Schauspieler Rolle Jonas Nay Oberfeldwebel Martin Rauch Maria Schrader Lenora Rauch Alexander Beyer Tobias Tischbier Sonja Gerhardt Annett Schneider Sylvester Groth Walter Schweppenstette Carina Wiese Ingrid Rauch , Martins Mutter Ulrich Noethen Generalmajor Wolfgang Edel Ludwig Trepte Oberleutnant Alexander Edel Lisa Tomaschewsky Yvonne Edel Nikola Kastner Linda Seiler Jens Albinus Henrik Mayer Errol Trotman Harewood Major General Arnold Jackson Godehard Giese Oberstleutnant Karl Kramer Anna von Berg Ursula Edel Florian Bartholomäi Felix von Schwerin Vladimir Burlakov Thomas Posimski Uwe Preuss Markus Fuchs

Neuer Trailer zu "Deutschland 89"

Der Trailer zu Staffel 3 der "Deutschland"-Reihe ist da:

