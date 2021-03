vor 48 Min.

Deutschland - Niederlande live im Free-TV und Stream - Übertragung der U21-EM 2021 am 27.3.21

Deutschland - Niederlande live im Free-TV und Stream: Die Mannschaften spielen am 27.3.21 in der Gruppenphase der Fußball-U21-EM 2021 gegeneinander. Hier erhalten Sie alle Infos zur Übertragung.

Von David Reitschuster

Deutschland gegen Niederlande live im TV und Stream: In der Gruppenphase der U21-Fußball-Europameisterschaft treffen am Samstag, 27.03.2021, die beiden Mannschaften aufeinander.

In diesem Jahr findet die Fußball-U21-EM 2021 in zwei Ländern, nämlich in Ungarn und Slowenien statt. Eigentlich war vorgesehen, die U21-Europameisterschaft komplett im Juni durchzuführen. Aufgrund der weiterhin angespannten Corona-Lage konnte dies von den Organisatoren jedoch nicht umgesetzt werden. Daher wurde der Spielplan aufgeteilt und die Duelle der Gruppenphase werden nun schon im März abgehalten. Die Finalspiele finden schließlich in den Monaten Mai und Juli statt.

Wo lässt sich die Partie zwischen Deutschland und den Niederlanden live im Fernsehen und Online-Stream verfolgen? Gibt es das Duell auch im Free-TV zu sehen? Und wird ein Gratis-Stream angeboten? Die Antworten und alles Wissenswerte rund um die Übertragung der Gruppenphase der Fußball-U21-EM 2021 lesen Sie hier in diesem Artikel.

Wann treffen Deutschland und die niederländische Nationalmannschaft im Rahmen der U21-EM aufeinander? Hier in dieser Übersicht finden Sie alle wichtigen Informationen:

Partie: Deutschland - Niederlande

- Spieltag : Samstag, 27. März 2021

: Samstag, 27. März 2021 Anpfiff : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Stadion: MOL Aréna Sóstó in Székesfehérvár ( Ungarn )

MOL Aréna Sóstó in ( ) Free-TV/ Fernsehen : ProSieben

: Online-Stream: Gratis-Stream auf ran.de

Übertragung der U21-EM 2021 im Free-TV: Welche Spiele gibt es gratis im TV und Online-Stream zu sehen?

Die Partien der Fußball-U21-EM 2021, an denen Deutschland beteiligt ist, werden vom Fernsehsender ProSieben unter der Fußballmarke "ran" im Free-TV übertragen. Zusammen mit Experte und Ex-Nationaltorhüter René Adler ordnet Moderator Christian Düren das Geschehen auf dem Spielfeld ein. Darüber hinaus ist Matthias Stach als Kommentator während der Spiele mit dabei.

Jeweils eine dreiviertel Stunde vor dem Beginn der Deutschlandspiele sendet ProSieben einen entsprechenden Vorlauf live aus dem Stadion. Gezeigt werden Interviews und Gespräche mit Experten. Am 27.03.21 wird Ex-Oranje-Star Rafael van der Vaart vor der Partie gegen die Niederlande als Gesprächspartner in der Sendung anwesend sein.

Alle weiteren Spiele der U21-EM, welche ohne deutsche Beteiligung stattfinden, können im Free-TV live auf ProSieben Maxx oder als Gratis-Stream auf ran.de angeschaut werden: direkt zur Seite.

Gruppenphase der Fußball-U21-EM 2021 ohne Zuschauer

Wie die UEFA bekannt gab, werden die Partien der Gruppenphase der U21-Europameisterschaft in Slowenien und Ungarn aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie ohne Live-Publikum und Fans in den Spielstätten stattfinden.

Der europäische Fußballverband wird die aktuellen Entwicklungen in den zwei Austragungsländern jedoch weiterhin beobachten. Falls eine Besserung der Lage in Sicht ist, sollen nach Absprache mit den zuständigen Behörden vor Ort ab der Endrunde im Juni wieder Zuschauer in den Stadien zugelassen werden.

Großes mediales Echo für die U21-Europameisterschaft 2021

Die U21-Europameisterschaft wird in diesem Jahr in so vielen Ländern im Fernsehen gezeigt wie nie zuvor. So werden unter anderem in 47 europäischen Ländern Partien der Meisterschaft live übertragen.

Und auch über die Grenzen von Europa hinaus spielt die Fußball-U21-EM 2021 eine bedeutende Rolle. So gibt es nicht nur in Amerika, China und Japan Duelle live im TV zu sehen, sondern auch in Indien, Nordafrika und im Mittleren Osten.

