Fußball bei Olympia 2021: Deutschland - Saudi Arabien heute im Free-TV und Live-Stream sehen

Olympia: Das Länderspiel Deutschland - Saudi Arabien findet heute statt. Wo läuft die Übertragung live im TV und Stream? Hier gibt es alle Infos, auch zu Termin und Uhrzeit der Partie.

Kürzlich startete im japanischen Tokio mit den Olympischen Spielen das nächste große Sportereignis des Jahres 2021. Eigentlich sollten die Wettkämpfe, wie auch schon die EM, im Jahr 2020 stattfinden - wegen der Corona-Pandemie werden sie nun aber erst in diesem Jahr ausgetragen. Insbesondere die Fußballfans, die bei der Europameisterschaft nicht auf ihre Kosten gekommen sind, dürften sich darüber freuen. Immerhin ist die beliebteste Sportart Deutschlands auch eine der insgesamt 51 Disziplinen, die bei dem Turnier auf dem Programm stehen. Doch gegen welche der insgesamt 16 Mannschaften müssen die deutschen Fußball-Herren antreten? Einer der Gegner, der in Partie zwei auf die Elf wartet, heißt Saudi Arabien.

Die deutsche Nationalmannschaft muss sich bei den Olympischen Spielen zunächst in der Gruppenphase beweisen, die vom 22. bis einschließlich 28. Juli 2021 dauert. Als Gegner stehen dabei in Gruppe D neben Saudi Arabien noch Brasilien und die Elfenbeinküste auf dem Programm. Nur wer sich gegen die anderen Mannschaften durchsetzt, schafft den Einzug in die Entscheidungsspiele des Turniers. Das dürfte gerade gegen Brasilien kein Zuckerschlecken werden - immerhin reist das Team rund um Superstar Neymar als Titelverteidiger zum Turnier an.

Wann findet das Spiel Deutschland vs. Saudi Arabien bei Olympia heute statt? Wir haben alle Infos zu Uhrzeit und Termin für Sie zusammengefasst. Außerdem präsentieren wir Ihnen alles Wichtige rund um die Übertragung der Partie live im TV und Stream.

Deutschland gegen Saudi Arabien: Termin und Uhrzeit heute

Spiel: Deutschland gegen Saudi Arabien

gegen Ort: Tokio , Japan

, Datum: Sonntag, 25. Juli 2021

Sonntag, 25. Juli 2021 Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Übertragung: ZDF

Als Favorit der Partie gilt ganz klar Deutschland. In der gesamten Fußballgeschichte trafen die beiden Mannschaften erst vier Mal aufeinander: Jede der Partien konnte die deutsche Auswahl für sich entscheiden. So auch die letzten beiden Duelle: Das vorletzte Aufeinandertreffen war in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft im Jahr 2002. Damals besiegte das Team von Rudi Völler Saudi Arabien mit einem deutlichen 8:0. Die letzte Begegnung fand im Jahr 2018 statt - das Ergebnis fiel jedoch weniger deutlich aus: Die deutsche Nationalelf schaffte lediglich ein knappes 2:1.

Deutschland - Saudi Arabien: Übertragung live im Free TV & Stream - ARD oder ZDF?

Sie wollen das Fußballspiel Deutschland gegen Saudi Arabien gemütlich von der Couch aus verfolgen? Kein Problem, dann haben Sie dazu die Möglichkeit. Das Spiel wird nämlich im Free-TV übertragen. Gezeigt wird die Partie vom öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ZDF.

Neben der Übertragung im TV wird es auch einen Live-Stream geben. Dieser ermöglicht den Zuschauern, alle Wettkämpfe der Olympischen Spiele live und in voller Länge zu verfolgen. Der Stream ist dabei über mehrere Zugänge erreichbar: Die Inhalte können sowohl via App und HbbTV am Fernseher als auch im Browser über den Computer abgerufen werden.