"Deutschland hilft - Die Sat.1-Spendengala": Alle Infos zu TV-Termin, Promis und Übertragung

Heute läuft "Deutschland hilft - Die Sat.1-Spendengala". Wir präsentieren Ihnen alle Infos rund um TV-Termin, Promis, Moderator und Übertragung im TV und Live-Stream.

In den letzten Tagen und Wochen hat es in Teilen Deutschlands und Europas heftige Unwetter und Regenfälle gegeben. Die Folgen haben schreckliche Ausmaße: Es gibt weit über Hundert Tote, zahllose Menschen haben ihr Zuhause und all ihr Hab und Gut in den Hochwasserfluten verloren. Um den Betroffenen zu helfen, veranstaltet der TV-Sender Sat.1 mit "Deutschland hilft - Die Sat.1-Spendengala" eine Wohltätigkeitsveranstaltung.

"Diese unfassbaren Hochwasser lassen niemanden kalt. Direkt nach Ankündigung der Gala am Freitag haben uns viele Künstler angeschrieben, dass sie unbedingt mithelfen wollen, möglichst viele Spenden zu sammeln. Darüber hinaus möchten wir den Menschen, die alles verloren haben, und den Rettern und Helfern, die Tag und Nacht mit bedingungslosem Einsatz das große Leid erträglicher machen, voller Respekt zeigen. ‚Ihr seid nicht allein. Deutschland hilft.", betont Sat.1-Chef Daniel Rosemann.

Wann ist der TV-Termin von "Deutschland hilft - Die Sat.1-Spendengala"? Welche Promis sind bei der Veranstaltung dabei? Wer ist der Moderator der Gala? Wir liefern Ihnen alle Infos und verraten Ihnen außerdem, wie Sie die Übertragung der Spendengala live im TV und Stream verfolgen können.

"Deutschland hilft - Die Sat.1-Spendengala": Wann ist der TV-Termin?

"Deutschland hilft - Die Sat.1-Spendengala" findet am heutigen Samstag, 24. Juli 2021, statt. Die Show startet pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr und wird etwa bis 23 Uhr gehen.

Übertragung: So sehen Sie "Deutschland hilft - Die Sat.1-Spendengala" im TV und Live-Stream

Die Spendengala wird beim TV-Sender Sat.1 laufen. Zuschauer können "Deutschland hilft - Die Sat.1-Spendengala" dabei sowohl live im Fernsehen als auch per Stream verfolgen. Der Stream ist dabei entweder direkt über die Sat.1-Website oder über die Streaming-Plattform Joyn abrufbar. Während die Basis-Version von Joyn zunächst kostenlos ist, ist die werbefreie Premium-Version "Joyn+" kostenpflichtig. Für das Abonnement werden dann monatlich 6,99 Euro fällig.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Alle Infos zu "Deutschland hilft - Die Sat.1-Spendengala"

Gemeinsam mit dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen "Aktion Deutschland Hilft" sammelt der TV-Sender Sat.1 in der Gala "Deutschland hilft. Die SAT.1- Spendengala" Spenden für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern.

Wer moderiert die Sendung?

Moderiert wird die Spendengala "Deutschland hilft - Die Sat.1- Spendengala" von Daniel Boschmann. Bekanntheit erlangte der 40-jährige Hildesheimer insbesondere durch das Sat.1-Frühstücksfernsehen.

Welche Promis sind bei der Sat.1-Spendengala dabei?

Hier sehen Sie in unserer Übersicht, welche Promis sich unter anderem dazu bereit erklärt haben, bei der "Die Sat.1-Spendengala" die Anrufe der Spender entgegen zu nehmen:

Marlene Lufen

Hella von Sinnen

Julia Leischik

Angelina Kirsch

Bettina Schliephake-Burchardt

Nikeata Thompson

Annemarie und Wayne Carpendale

Thore Schölermann

Matthias Opdenhövel

Ralf Schmitz

Frank Rosin

Christian Düren

Jochen Schropp

Alexander Kumptner

uvm.

"Deutschland hilft - Die Sat.1-Spendengala" ist eine Produktion von Constantin Entertainment im Auftrag von Sat.1. (AZ)