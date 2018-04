vor 25 Min.

"Deutschland sucht den Superstar" 2018: heute live im TV und Stream Panorama

"Deutschland sucht den Superstar" 2018 läuft momentan live in TV und Stream auf RTL. Sendung verpasst? Ganze Folgen von DSDS 2018 gibt es auch als Wiederholung.

"Deutschland sucht den Superstar" (kurz: DSDS) läuft aktuell mit einer neuen Staffel. Die Casting-Show wird in diesem Jahr zum 15. Mal beim Privatsender RTL ausgestrahlt.

Auch für DSDS 2018 gilt: Es gibt keine Limits. Egal ob Rock, Schlager oder Oper gesungen wird - bei DSDS ist den Kandidaten 2018 wieder alles erlaubt. Wer erfolgreich sein will, muss allerdings auch diese vier Jury-Mitglieder überzeugen: Neben Dauer-Juror Dieter Bohlen sitzen in der aktuellen Staffel der DJ und Produzent Mousse T., die Glasperlenspiel-Sängerin Carolin Niemczyk und Sängerin Ella Endlich in der Jury. Sie wollen mehr über die neuen Jurymitglieder erfahren? Dann klicken Sie hier.

In der folgenden Übersicht erfahren Sie, wo und wann Sie "Deutschland sucht den Superstar" live im TV oder online im Stream anschauen können.

"Deutschland sucht den Superstar" 2018: Hier alle Folgen live

Es ist der klassische Weg, die aktuelle Staffel von DSDS mitzuverfolgen: über das Fernsehen. "Deutschland sucht den Superstar" wurde ab Mittwoch, 3. Januar 2018, bei RTL ausgestrahlt (20.15 Uhr). Seitdem läuft DSDS stets am Samstag um 20.15 Uhr.

Wer die Castingshow lieber online anschaut, kann das über das Internetportal tvnow.de tun. Die Sendetermine sind dieselben wie bei der Fernsehausstrahlung. TV Now ist nach eigenen Angaben in den ersten 30 Tagen kostenlos. Anschließend kostet das Angebot 2,99 Euro pro Monat. Es sei monatlich kündbar.

"DSDS" 2018: Ganze Folgen gibt es auch als Wiederholung

Sendung verpasst? Einen Auftritt aus einer bereits ausgestrahlten Sendung nochmals ansehen? Kein Problem. Sie können "Deutschland sucht den Superstar" jederzeit auch online anschauen. Und zwar über tvnow.de, wo ganze Folgen als Wiederholung abrufbar sind. (AZ)

Das sind die Gewinner aus 14 Staffeln DSDS 1 / 14 Zurück Vorwärts Alexander Klaws (1. Staffel, 2002/2003)

Elli Erl (2. Staffel, 2003/2004)

Tobias Regner (3. Staffel, 2005/2006)

Mark Medlock (4. Staffel, 2007)

Thomas Godoj (5.Staffel, 2008)

Daniel Schuhmacher (6. Staffel, 2009)

Mehrzad Marashi (7. Staffel, 2010)

Pietro Lombardi (8. Staffel, 2011)

Luca Hänni (9. Staffel, 2012)

Beatrice Egli (10. Staffel, 2013)

Aneta Sablik (11. Staffel, 2014)

Severino Seeger (12. Staffel, 2015)

Prince Damien (13. Staffel, 2016)

Alphonso Williams (14. Staffel, 2017)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Umfrageinstitut Civey zusammen. Was es mit den Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen