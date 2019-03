11:38 Uhr

"Deutschland sucht den Superstar" 2019 in der Wiederholung sehen

DSDS 2019: Nach dem ersten Teil des Recalls in Ischgl ging es am Samstag in Thailand weiter.

DSDS 2019: Am Samstag ging es mit dem Auslands-Recall in Thailand weiter - live im TV und Stream bei RTL. Sendung verpasst? Ganze Folgen gibt es auch als Wiederholung.

"DSDS" 2019 lief am 09.03.2019 wieder im TV und Live-Stream bei RTL. Es ging mit dem Recall weiter. Die Kandidaten und die Jury reisten dafür nach Thailand. Eigentlich sollten 25 Sängerinnen und Sänger dabei sein, doch Kandidatin Luisa konnte nicht mitfliegen - sie hatte kein Visum. Deshalb kämpften nur 24 Teilnehmer um den Einzug in die nächste Runde. Für vier Kandidaten endete der Traum vom Superstar am Samstag, die restlichen 20 Sängerinnen und Sänger sehen Zuschauer in der nächsten Woche wieder.

Seit Mitte Oktober 2018 liefen die Dreharbeiten zu "Deutschland sucht den Superstar" 2019. Im TV startete die Show dann am 5. Januar 2019 auf RTL. Die weiteren Folgen werden immer samstags um 20.15 Uhr gezeigt.

"DSDS" 2019 live im TV und Stream sehen

Neben Jury-Chef Dieter Bohlen besteht das Juroren-Team aus drei neuen Mitgliedern: Xavier Naidoo, der als Songwriter, Producer, Musik-Dozent und TV-Entertainer geballte Musikkompetenz in einer Person vereint. Der erfolgreiche Sänger Pietro Lombardi (26), Gewinner der achten DSDS-Staffel im Jahre 2011, kennt wie kein anderer Juror zuvor die Show aus Sicht des Kandidaten und kann sich bei seinem Urteil gut in die Teilnehmer einfühlen.

Oana Nechiti ist Profitänzerin, Tanztrainerin und ausgebildete Choreographin (bekannt aus "Lets Dance"). Sie ergänzt die Jury perfekt. Als Tänzerin hat Oana Nechiti ein besonderes Auge auf die Ausstrahlung, die Bühnen-Präsenz und die tänzerischen Qualitäten der Kandidaten. Näheres zu den einzelnen Jury-Mitgliedern finden Sie hier.

DSDS 2019: Kandidaten aus 55 Nationen wollen die Jury überzeugen

Die Jury-Castings wurden diesmal auf dem Drachenfels bei Königswinter, in Lochau am Bodensee und im Hanse Gate Hamburg aufgezeichnet. In den zwölf Castingshows trat wieder eine bunte Mischung aus begabten, unterhaltsamen und lustigen Talenten mit Wurzeln aus insgesamt 55 Nationen an. Vom Altenpfleger über die Supermarkt-Kassiererin bis zur Friseurin war alles dabei.

Jeder Juror konnte in den Castings wieder eine „Goldene CD“ vergeben, mit der besonders gute Sängerinnen oder Sänger direkt ein Ticket für den Auslands-Recall in Thailand bekommen. Oana hat ihre Goldene CD gleich in der ersten Folge vergeben.

DSDS 2019 vom Samstag in der Wiederholung sehen

Nach ihrem Start am Samstag, den 5. Januar 2019, um 20.15 Uhr lief die RTL-Show immer dienstags und samstags um 20.15 Uhr. Inzwischen zeigt der Sender "DSDS" 2019 ausschließlich am Samstagabend. Neben dem kostenpflichtigen Dienst "TV Now Plus" gibt es auch das kostenlose "TV Now". Darüber lässt sich zwar kein Live-Stream sehen, dafür können aber später ganze Folgen als Wiederholung angesehen werden. "DSDS" als Wiederholung im TV läuft unter anderem am Sonntag. (AZ)

